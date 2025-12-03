Đề phòng lũ, thêm hồ chứa tại Huế tăng cường xả nước về hạ du

Kể từ chiều tối 3/12, hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ, TP. Huế) vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng nước xả về hạ du với mức tối đa 600 m3/s nhằm tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình hồ đập, các khu dân cư hạ lưu sông.

Chiều 3/12, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế Nguyễn Đình Đức đã phát lệnh điều chỉnh về hạ du đối với hồ chứa thủy điện Hương Điền, nhằm ứng phó đợt mưa lớn tiếp theo và tăng dung tích phòng lũ.

Theo đó, kể từ 18h30 chiều nay, đơn vị chủ hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) tiến hành điều chỉnh mức và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250 - 600m3/s. Việc vận hành điều tiết còn tùy thuộc tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ.

Điều chỉnh tăng mức điều tiết nước qua tràn tại hồ thủy điện Hương Điền.

Nhằm đảm bảo an toàn vận hành điều tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ , mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình, báo cáo về Ban để có sự chỉ đạo kịp thời.

Các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền được các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Công ty Khai thác Thuỷ lợi Huế phải vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền.

Theo ghi nhận, kể từ chiều 3/12, tại TP. Huế có mưa trên diện rộng. Theo dự báo trước đó của Đài Khí tượng Thủy văn Huế, từ ngày 3 đến 5/12, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi tập trung ở vùng đồng bằng và các xã thuộc huyện Phú Lộc cũ. cả đợt từ 70-150mm, có nơi trên 250mm; tập trung trong hai ngày 3 và 4/12, mỗi ngày từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Trước đó, vào ngày 29/11, hồ chứa thủy lợi Tả Trạch (phường Phú Bài, TP Huế) trên thượng nguồn sông Hương đã với lưu lượng từ 250 - 500 m3/s về hạ du, nhằm ứng phó đợt mưa lớn được dự báo tiếp diễn vào đầu tháng 12 này.