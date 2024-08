Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngày 30/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận thông báo kết quả kỳ họp thứ 39 về việc xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và một số cán bộ khác.

Ông Nguyễn Ngọc, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc, vào năm 2015 với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thống nhất với phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký ban hành quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 25/11/2015.

Quyết định này phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với 363.523 m2 được phép chuyển mục đích sử dụng đất của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết không đủ căn cứ theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Hiện nay, ông Nguyễn Ngọc đã bị cơ quan chức năng khởi tố và bị tạm giam.

Tương tự, ông Lê Quang Vinh, vào năm 2015 với vai trò là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có ý kiến thống nhất với phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định số 3371/QĐ-UBND, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với 363.523 m2 được phép chuyển mục đích sử dụng đất của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết không đủ căn cứ theo quy định pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Hiện nay, ông Lê Quang Vinh đã bị khởi tố và bị tạm giam.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận kết luận, vi phạm của ông Nguyễn Ngọc và ông Lê Quang Vinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt.

Căn cứ các quy định, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc và ông Lê Quang Vinh.

Cũng tại kỳ họp lần thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cũng xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Thông Phán, Đảng viên chi bộ khu phố 1 thuộc Đảng bộ phường Phú Tài, TP. Phan Thiết. Ông Phán nguyên Phó Phòng kỹ thuật, nguyên Kiểm soát viên Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận (nay là Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, ông Vũ Thông Phán từ tháng 12/2002 đến tháng 12/2003, với trách nhiệm là Phó phòng Kỹ thuật Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận được phân công nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ giám sát thi công, đại diện chủ đầu tư giám sát thi công công trình (gói thầu số 4) kênh chính Suối Le, kênh tiếp nước Suối Le và các công trình trên kênh thuộc công trình kiên cố hóa kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất - Suối Le, đã có hành vi thông đồng làm sai lệch kết quả giám sát thi công công trình, thể hiện qua việc ký nghiệm thu khối lượng cao hơn khối lượng thực tế được thi công, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,61 tỷ đồng . Hiện nay, ông Vũ Thông Phán bị Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, truy tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Vũ Thông Phán đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Vi phạm của ông Vũ Thông Phán đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt trước đây và hiện nay. Căn cứ các quy định, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận xem xét, thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vũ Thông Phán.

Phó chủ tịch huyện bị khiển trách do cấp sổ đỏ sai

Tại kỳ họp thứ 40, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận kết luận, với trách nhiệm là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai, ông Nguyễn Văn Phúc đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp dưới trình, nên đã ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV 941457, diện tích hơn 6.783 m2 cho công dân không đúng quy định pháp luật về nguồn gốc, đối tượng sử dụng đất quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 99 Luật Đất đai năm 2013.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Phúc làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân đồng chí đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Căn cứ các quy định của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Phúc.

Xem xét, kết luận xác minh tài sản thu nhập đối với 37 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận quản lý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, nhiều bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm còn có nội dung kê khai chưa theo hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập như thông tin về tài sản, biến động tài sản, tổng thu nhập giữa hai lần kê khai; chưa giải trình chi tiết nguồn gốc tài sản; chưa thể hiện cụ thể nguồn gốc tài sản tăng thêm; chưa thể hiện chi tiết nguồn gốc thu nhập, tổng thu nhập chung, giá trị tài sản…