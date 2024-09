De Ligt mắc sai lầm

Phút 73, Esmir Bajraktarevic thực hiện quả tạt từ cánh phải theo hướng tấn công của Bosnia-Herzegovina. Lúc này, De Ligt để xổng Edin Dzeko và cựu tiền đạo Man City dễ dàng sút tung lưới Hà Lan. Tân binh Man Utd phán đoán sai tình huống cũng như tỏ ra hời hợt khi theo kèm Dzeko.

Trước đó, ở bàn thua đầu tiên của Hà Lan, De Ligt cũng được xác định là người mắc lỗi. Cựu trung vệ Bayern Munich không làm tốt vai trò của mình khi để Ermedin Demirovic thoải mái lẻn ra sau lưng đón đường chọc khe từ đồng đội và ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên cho rằng De Ligt không khác gì một phiên bản Harry Maguire khác của MU. Cầu thủ này cho cảm giác lóng ngóng, xử lý thiếu an toàn dù đá cặp với đàn anh Virgil van Dijk.

Trước 2 tình huống phòng ngự hời hợt dẫn tới 2 bàn thua của Hà Lan, HLV Ronald Koeman thừa nhận: "Bản thân De Ligt nhận ra rằng mình đã ở sai vị trí. Điều này không nên xảy ra, nhưng sai lầm là một phần của bóng đá. Tôi nghĩ thật không công bằng khi làm quá chuyện này lên".

Hè 2024, "Quỷ đỏ" bỏ ra 45 triệu euro phí cố định, kèm 5 triệu euro phụ phí để chiêu mộ De Ligt từ Bayern Munich. MU muốn bổ sung thêm De Ligt trong bối cảnh hàng thủ thường xuyên gặp vấn đề. Tuy nhiên, sự xuất hiện của De Ligt chưa thể giúp MU cải thiện khả năng phòng ngự.

Mùa trước, De Ligt từng có thời gian mất phong độ và phải ngồi dự bị cho Kim Min-jae. Màn thể hiện không tốt ở cấp CLB khiến anh đánh mất suất đá chính trên tuyển.

Tại Euro 2024, trung vệ 24 tuổi được HLV Ronald Koeman điền tên vào thành phần tuyển Hà Lan, thế nhưng anh phải cam phận dự bị. Thậm chí De Ligt còn phải nhờ chuyên gia tâm lý để giúp vượt qua nỗi thất vọng này.

