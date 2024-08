Để lại bút tích rồi nhảy sông, thanh niên sau đó bơi ngược lên bờ

Nam thanh niên để lại bút tích gửi mẹ rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm thì người này lại bơi lên bờ về phòng trọ.

Hôm qua (14/8), Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm nam thanh niên nhảy xuống Sông Bé mất tích thì người này đã bơi lên bờ, trở về phòng trọ.

Bút tích thanh niên để lại trước khi gieo mình xuống sông. Ảnh: T.T.

Trước đó, vào chiều 13/8, anh N.T.T (28 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) chạy xe máy đến giữa Cầu Gãy (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) rồi dừng lại. Người này sau đó để lại xe, dép và ví tiền rồi trèo qua lan can gieo mình xuống sông. Trước khi nhảy, anh T còn để lại bút tích “đẹp mãi ở tuổi 28, con nợ mẹ”.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại. Lực lượng chức năng sau đó tìm kiếm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đoạn cầu nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, trong lúc các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm thì anh T đã bơi lên bờ, trở về phòng trọ tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Làm việc với công an, anh T cho biết, do biết bơi nên sau khi nhảy xuống dòng nước đã bơi được vào bờ an toàn, khi đang đi bộ trên đường thì gặp người quen chạy xe máy nên được chở về phòng trọ.

Theo anh T, do bị áp lực công việc và một số vấn đề cá nhân nên anh đã nảy sinh ý định tự vẫn nhưng bất thành.