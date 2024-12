De Gea vẫn dõi theo MU

Rạng sáng 16/12 (giờ Hà Nội), HLV Ruben Amorim có chiến thắng đầu tiên trước Man City ở trận derby Manchester nhờ công lớn của Amad Diallo. Cầu thủ này mang về quả penalty và ghi 1 bàn giúp MU hạ đại kình địch 2-1 ngay tại Etihad ở vòng 16 Premier League.

De Gea không ngần ngại "xát muối" vào nỗi đau của Man City với dòng chia sẻ đầy hài hước: "Tôi đã xem bộ phim này rồi", kèm hai biểu tượng trái tim đỏ. Thủ thành người Tây Ban Nha cũng đăng tải hình ảnh Bruno Fernandes ăn mừng.

Hai bài đăng nhanh chóng nhận được vô số lời tán dương từ fan "Quỷ đỏ". Một người hâm mộ đáp lại: "Bạn luôn là người con của MU, chúng tôi yêu bạn, David". Một người khác viết: "Chúng tôi nhớ bạn lắm, huyền thoại của Man United".

De Gea có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong các trận derby Manchester. Thủ môn 34 tuổi đối đầu Man City 28 lần và giành 10 chiến thắng. Chiến thắng gần nhất của anh trước "The Citizens" ở Ngoại hạng Anh cũng có kịch bản tương tự. Bruno Fernandes và Marcus Rashford ghi bàn muộn giúp MU thắng ngược 2-1 tại Old Trafford sau khi Jack Grealish mở tỷ số.

Việc MU đả bại Man City hẳn khiến De Gea nguôi ngoai phần nào nỗi thất vọng sau trận thua 0-1 của Fiorentina trước Bologna cuối tuần qua. Sau trận đấu, anh viết trên Twitter: "Chúng tôi đều rất tiếc nuối về kết quả hôm nay, nhưng sẽ tiếp tục tiến lên với niềm tin. Cảm ơn những người hâm mộ Viola".

Tính đến thời điểm hiện tại, De Gea có 14 lần ra sân cho Fiorentina, giữ sạch lưới 6 trận trên mọi đấu trường. Ở tuổi 34, De Gea đang tìm lại phong độ đỉnh cao. Theo Corriere dello Sport, ban lãnh đạo Fiorentina xem xét kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm trong hợp đồng của De Gea.

