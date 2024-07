Đế chế Supreme lại bị bán

EssilorLuxottica đã mua lại thương hiệu thời trang đường phố Supreme từ VF Corporation, tập đoàn may mặc, giày dép và phụ kiện nổi tiếng thế giới. Supreme sẽ là thương hiệu thời trang và phong cách sống thứ 3 của tập đoàn này bên cạnh Ray-Ban, Oakley.

EssilorLuxottica được hình thành từ thương vụ sáp nhập của hai công ty kính mắt nổi tiếng nhất châu Âu là Luxottica (Italy) và Essilor (Pháp). Đây là tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên về sản xuất và bán kính mắt theo đơn thuốc, kính râm và kính áp tròng.

Ngày 17/7, cổ phiếu của EssilorLuxottica tại Paris (Pháp) đã giảm 3%. Ngay cả với sự sụt giảm này, cổ phiếu của hãng vẫn có giá trị hơn 10% so với một năm trước. Trong khi đó, tại Mỹ, giá cổ phiếu VF đã giảm 0,5% trước khi thị trường chính thức mở cửa, theo Bloomberg.

VF Corporation mua lại Supreme vào năm 2020 với giá 2,1 tỷ USD . Trước đó, Supreme thuộc sở hữu công ty cổ phần tư nhân Carlyle Group và một số nhà đầu tư khác như Goode Partners.

Supreme được thành lập bởi James Jebbia tại New York (Mỹ) vào năm 1994. Ban đầu, thương hiệu này chỉ bán quần áo và giày dép nhắm đến các trào lưu trượt ván và thời trang thành thị.

Không lâu sau đó, từ một ngách hàng nhỏ với logo đỏ và trắng riêng biệt, Supreme dần trở thành một thương hiệu đại chúng danh tiếng. Hãng sở hữu nền tảng kinh doanh trực tuyến vững chắc cùng 17 cửa hàng vật lý ở Mỹ, châu Á và châu Âu.

Ông Jebbia cho biết ông ủng hộ việc bán Supreme cho EssilorLuxottica vì ông tin rằng thương vụ này sẽ cho phép Supreme tập trung vào những gì quan trọng nhất là thương hiệu, sản phẩm và khách hàng của mình.

Trong thông cáo báo chí mới nhất, Francesco Milleri, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành và Paul du Saillant, Phó Giám đốc điều hành tại EssilorLuxottica cho biết họ đánh giá cao bản sắc độc đáo của Supreme và sẽ tận dụng chuyên môn, khả năng và nền tảng vận hành của tập đoàn để giữ gìn và phát triển thương hiệu.

Thời gian qua, Supreme đã phát triển bằng cách thúc đẩy "hype" marketing, hình thức tiếp thị tạo hứng thú qua các sản phẩm phiên bản giới hạn, mới mẻ hay hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng khác như Louis Vuitton và The North Face.

Bên cạnh đó, EssilorLuxottica cũng đang thu mua phần lớn cổ phần (80%) của Heidelberg Engineering, công ty của Đức chuyên về các giải pháp chẩn đoán, công nghệ phẫu thuật kỹ thuật số và công nghệ chăm sóc sức khỏe cho nhãn khoa lâm sàng.

Động thái này cho thấy EssilorLuxottica muốn phát triển không chỉ kính mắt thời trang mà còn là công nghệ chăm sóc sức khỏe mắt tiên tiến.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.