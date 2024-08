Đế chế kinh doanh của Ronaldo đang 'bành trướng' cỡ nào?

Cristiano Ronaldo - người có sở thích trong lĩnh vực truyền thông, tài sản mã hóa, bất động sản - đã mở rộng đế chế kinh doanh sang cả đồ dùng trên bàn ăn và trang trí nội thất.

Cristiano Ronaldo đã bước vào lĩnh vực kinh doanh đồ sứ thiết kế khi hợp tác với Vista Alegre, đúng vào thời điểm công ty Bồ Đào Nha này kỷ niệm 200 năm thành lập, theo thỏa thuận được công bố vài tuần trước.

Ronaldo - người từng chơi cho Manchester United, Real Madrid và Juventus trước khi chuyển đến câu lạc bộ hiện tại của mình, Al Nassr của Saudi Pro League - đã mua lại 10% Vista Alegre và 30% công ty con tại Tây Ban Nha. Sự hợp tác kinh doanh này cũng bao gồm việc thành lập một công ty để mở rộng sang thị trường châu Á, tận dụng sự nổi tiếng trên toàn cầu của siêu sao bóng đá.

Tiền mã hóa cho đến bất động sản

Trước khi hợp tác với Vista Alegre, Ronaldo đã bắt tay với Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới - từ năm 2022 để ra mắt các bộ sưu tập NFT - một loại tài sản mã hóa liên quan đến ngôi sao bóng đá này. Kể từ đó, hai bên đã tiếp thị 4 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tiểu sử của CR7.

Một trong những điểm hấp dẫn để khuyến khích mua hàng là khả năng gặp mặt trực tiếp với Ronaldo - người thường xuyên quảng bá Binance trên mạng xã hội của mình mặc dù bị một nhóm nhà đầu tư kiện và chịu lỗ.

Ronaldo vừa tham gia vào lĩnh vực kinh doanh đồ sứ thiết kế.

Vụ kiện được đệ trình lên tòa án Florida vào cuối năm 2023 nêu rõ rằng cầu thủ bóng đá này đã "quảng bá, hỗ trợ và/hoặc tích cực tham gia vào việc chào bán và bán các chứng khoán chưa đăng ký phối hợp với Binance". Các bên đâm đơn kiện đang yêu cầu Ronaldo bồi thường hơn 1 tỷ USD .

Siêu sao bóng đá còn có nhiều bất động sản, nhưng không phải tất cả khoản đầu tư của anh trong lĩnh vực này đều sinh lời. Năm 2022, anh đã bán căn hộ tại Trump Tower ở New York với mức giá thấp hơn nhiều so với số tiền anh từng dùng để mua. CR7 mua một căn hộ rộng 762 m2 với giá 18,5 triệu USD vào năm 2015 và quyết định bán 4 năm sau đó. Do đại dịch Covid-19, cùng với các yếu tố khác, sau nhiều lần giảm giá, căn hộ đã được bán với giá 11,32 triệu USD .

Ngoài ra, dự án xây dựng khu phức hợp căn hộ cao cấp tại Praia Formosa ở Funchal của cầu thủ này đã bị đặt câu hỏi về tác động môi trường và bị nghi ngờ tham nhũng. Liên kết với Pestana Group - công ty điều hành một số khách sạn tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Morocco và Mỹ, dự án này bao gồm việc xây dựng 89 căn hộ cách bãi biển được coi là nguyên sơ cuối cùng ở Funchal 250 m. Trên trang web của công ty, tất cả ngôi nhà đều được liệt kê là đã đặt trước ngoại trừ 4 ngôi nhà có giá dao động từ 855.000 euro đến 1,19 triệu euro.

Ảnh hưởng truyền thông

Vào cuối năm 2023, Ronaldo đã tham gia vào ngành truyền thông tại Bồ Đào Nha cùng với một nhóm các nhà đầu tư đã mua lại tập đoàn Cofina, hiện đổi tên thành Medialivre. Cầu thủ này đã trở thành cổ đông cá nhân chính của công ty, bao gồm các kênh truyền hình và các tờ báo Jornal de Negocios và Correio da Manha.

Đáng chú ý, Correio da Manha chính là tờ báo đã phát hiện ra công trình được xây dựng bất hợp pháp trên căn hộ áp mái mà Ronaldo đã mua bên cạnh Công viên Eduardo VII. Anh sẽ phải phá dỡ công trình này theo yêu cầu của Hội đồng thành phố Lisbon.

Ronaldo là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, Ronaldo là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất. Anh có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram (hơn 630 triệu người) và cũng là ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất từ nền tảng này. Theo "2024 Instagram Rich List", CR7 có thể kiếm được số tiền khổng lồ là 3,432 triệu USD cho mỗi bài đăng trên Instagram.

Anh tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khi công bố kênh YouTube cá nhân vào ngày 21/8 và đang dần xô đổ các kỷ lục của "vua YouTube" MrBeast. Theo Thinkific, một người sáng tạo nội dung trên YouTube có thể kiếm được 2- 12 USD cho mỗi 1.000 lượt xem trên nền tảng này. Điều này tương đương với khoảng 0,002- 0,012 USD cho mỗi lượt xem. Với mỗi 1 triệu lượt xem, chủ kênh có thể mong đợi kiếm được 1.200- 6.000 USD .

Ronaldo hiện là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới với thu nhập hàng năm là 260 triệu USD , theo Forbes. Trong số này, anh nhận được 200 triệu USD tiền lương từ Al Nassr. Các khoản lợi ích kinh doanh ngoài sân cỏ của anh tạo ra 60 triệu USD đầu tư đa dạng như phòng tập thể dục, nước đóng chai hoặc cấy tóc.