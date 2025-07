Đây là tương lai của trình duyệt?

Duyệt web có thể là con đường đưa AI đến gần hơn với thói quen sử dụng Internet của hàng trăm triệu người trên khắp toàn cầu.

Các trình duyệt hỗ trợ AI có thể mở ra một tương lai mới cho trải nghiệm duyệt web trên Internet. Ảnh: Digital Trends.

Về cơ bản, trình duyệt không thay đổi trong hàng thập kỷ qua. Khi mở một phần mềm, dù là Chrome, Safari hay Firefox, người dùng có thể gõ vào địa chỉ và nhận được nội dung trang web tương ứng. Tuy nhiên, những thử nghiệm ban đầu về duyệt web với AI mở ra một tương lai mới.

Trải nghiệm khác biệt

Gần đây, phóng viên Brian X. Chen của tờ New York Times dùng thử Dia, một trình duyệt mới của startup Browser Company of New York. Điều đặc biệt của ứng dụng này là dùng AI tạo sinh, công nghệ phía sau các chatbot nổi tiếng như ChatGPT và Gemini, để tạo ra trải nghiệm khác biệt cho người dùng.

Dia cho thấy trình duyệt web có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ tải trang web, thậm chí còn giúp người dùng học hỏi và tiết kiệm thời gian.

Trong một tuần sử dụng, Dia mang đến cho Brian X. Chen cảm giác “lướt web theo cách mới mẻ”. Chỉ mất vài giây, trình duyệt có thể cung cấp bản tóm tắt bằng văn bản một video dài 20 phút, giúp người dùng không tốn thời gian xem toàn bộ.

Khi đang xem một bài báo, trình duyệt tạo ra một danh sách các bài viết liên quan khác để hiểu sâu hơn. Thậm chí tác giả còn nhờ chatbot tích hợp sẵn của trình duyệt hỗ trợ hiệu đính một đoạn văn bản.

Giao diện trình duyệt Dia. Ảnh: Browser Company.

Dia đang ở ngưỡng cửa kỷ nguyên mới nổi của các trình duyệt Internet hỗ trợ AI.

Tuần trước, Perplexity công bố trình duyệt web AI có tên Comet. Một số nguồn tin rò rỉ cho biết OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, cũng có kế hoạch phát hành một trình duyệt trong năm nay.

Những gã khổng lồ công nghệ như Google và Apple cũng bắt đầu bổ sung các tính năng AI vào trình duyệt hiện tại của họ, bao gồm công cụ để hiệu đính văn bản và tự động tóm tắt bài viết.

Điểm khác biệt của trình duyệt AI

Giống như các trình duyệt web khác, Dia là một ứng dụng cho phép người dùng xem trang web. Điểm độc đáo là trình duyệt tích hợp liền mạch chatbot AI để hỗ trợ mà không cần rời khỏi trang web.

Nhấn phím tắt trong Dia sẽ mở ra một cửa sổ nhỏ chạy song song với trang web. Tại đây, người dùng có thể nhập các câu hỏi liên quan đến nội dung đang đọc hoặc video đang xem và chatbot sẽ phản hồi.

Điều này khác với việc sử dụng chatbot như ChatGPT, Gemini và Claude, yêu cầu mở một tab hoặc ứng dụng riêng, dán nội dung vào để chatbot đánh giá và trả lời các câu hỏi. Thao tác đó sẽ làm làm gián đoạn công việc hay trải nghiệm với trang web.

Dia hỗ trợ tóm tắt nội dung video ngay trong giao diện duyệt web. Ảnh: New York Times.

Các chatbot AI tạo ra phản hồi bằng các mô hình ngôn ngữ lớn, những hệ thống sử dụng số liệu thống kê phức tạp để dự đoán nội dung. Mỗi mô hình chatbot đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng.

Browser Company of New York tuyên bố hợp tác với nhiều công ty để sử dụng các mô hình AI của họ, bao gồm cả những doanh nghiệp đứng sau Gemini, ChatGPT và Claude. Khi người dùng nhập câu hỏi, Dia sẽ phân tích và đưa ra câu trả lời từ mô hình AI phù hợp nhất.

Ví dụ, Claude Sonnet chuyên về lập trình máy tính. Vì vậy, nếu người dùng thắc mắc về nội dung lập trình, trình duyệt sẽ lấy câu trả lời từ mô hình đó. Nếu có câu hỏi về cách viết, trình duyệt Dia có thể tạo câu trả lời bằng mô hình mà OpenAI sử dụng cho ChatGPT, vốn nổi tiếng về khả năng xử lý ngôn ngữ.

Các vấn đề với trình duyệt AI

Mặc dù Dia tỏ ra hữu ích trong hầu hết thử nghiệm, giống như tất cả công cụ AI tạo sinh khác, đôi khi nó cũng không chính xác.

Khi lướt trên trang Wirecutter, ấn phẩm chuyển về đánh giá sản phẩm của New York Times, Brian X. Chen hỏi chatbot có chương trình khuyến mãi nào cho máy lọc nước trên trang web không. Chatbot trả lời là không, ngay cả khi ông đang đọc về một hệ thống lọc nước giảm giá.

Theo Josh Miller, CEO của Browser Company, trình duyệt lấy câu trả lời từ nhiều mô hình AI khác nhau, nên phản hồi cũng mắc phải những lỗi tương tự chatbot, đôi khi đưa ra thông tin sai lệch, thậm chí bịa đặt.

Bên cạnh đó, yêu cầu AI trợ giúp từ trình duyệt đồng nghĩa với việc chia sẻ dữ liệu duyệt web với bất kỳ mô hình AI nào được dùng để trả lời câu hỏi, điều này làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư.

Trình duyệt AI cũng gặp các vấn đề tương tự chatbot AI, chẳng hạn như "ảo giác". Ảnh: Newrepublic.

Browser Company cho biết chỉ những dữ liệu cần thiết liên quan đến yêu cầu của người dùng mới được chia sẻ với các đối tác cung cấp mô hình AI và họ có ký hợp đồng riêng để xử lý dữ liệu.

Tuy nhiên, từ lâu các chuyên gia về quyền riêng tư cảnh báo không nên chia sẻ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào, chẳng hạn như tài liệu chứa bí mật thương mại, với chatbot AI. Do đó, chỉ nên nhờ Dia hỗ trợ các hoạt động duyệt web vô hại như phân tích cú pháp video YouTube.

Chi phí cũng là một vấn đề đáng quan tâm với trình duyệt AI. Hiện tại Dia, cũng như những trình duyệt khác, được cung cấp miễn phí, nhưng việc vận hành các mô hình AI thường rất tốn kém đối. Người sử dụng trình duyệt AI cuối cùng sẽ phải trả phí.

Trong tương lai gần, Dia sẽ giới thiệu các gói đăng ký có giá từ 5 USD đến hàng trăm USD mỗi tháng, tùy thuộc vào tần suất người dùng đặt câu hỏi cho bot AI. Trình duyệt sẽ vẫn miễn phí cho những người chỉ sử dụng công cụ AI vài lần một tuần.

Do đó, trình duyệt AI có trở thành trình duyệt web tiếp theo hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ người dùng muốn sử dụng và chi trả cho các dịch vụ này.

Theo một khảo sát của công ty đầu tư mạo hiểm Menlo Ventures, cho đến nay, chỉ có 3% số người sử dụng AI hàng ngày là người dùng trả phí. Con số đó có thể tăng lên nếu AI tạo sinh trở thành một công cụ hữu ích hơn trong cuộc sống hàng ngày.