Dây điện đứt rơi xuống đường cháy nổ như pháo hoa

Dây điện đứt rơi xuống đường ĐT.747B, đoạn thuộc phường Tân Khánh, TP.HCM nổ như pháo hoa. Sự cố khiến người đi đường một phen hoảng hồn.

Chiều 22/3, một sợi dây điện bị đứt rơi xuống đường ĐT.747B, đoạn gần ngã ba cầu Khánh Vân (phường Tân Khánh, TP.HCM).

Sau khi rơi xuống đường, dây điện cháy, nổ như pháo hoa khiến người đi đường một phen hoảng hồn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng địa phương đã tới hiện trường, tiến hành cắt điện tạm thời để đấu nối dây.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.