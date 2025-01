David Beckham và vợ con thành tâm điểm

Theo Daily Mail, gia đình David Beckham tới chúc mừng cựu cầu thủ trong sự kiện ra mắt sản phẩm thời trang tại London. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao như Gemma Chan, Nathalie Emmanuel, Guy Ritchie, vợ chồng đầu bếp Gordon Ramsey... Tuy nhiên, Brooklyn, cậu con trai cả nhà Beckham và vợ Nicola Peltz đều vắng mặt.

Qua tấm hình được Victoria đăng tải trên trang cá nhân, Romeo, Cruz và Harper xuất hiện rạng rỡ trước ống kính truyền thông. Ngoài ra, Kim Turnbull, bạn gái của Romeo và Jackie Apostel, bạn gái của Cruz cũng xuất hiện tại sự kiện.

Trong khi Victoria hâm nóng bầu không khí với chiếc váy ren mỏng kết hợp giày cao gót, Jackie Apostel táo bạo khi diện bộ vest trắng, bên trong là đồ lót ren đỏ gợi cảm.

Vài giờ trước, David Beckham khiến người hâm mộ bất ngờ khi ra mắt bộ sưu tập đồ lót nam kết hợp thương hiệu Boss. Theo đoạn đăng tải trên trang cá nhân, cựu cầu thủ Manchester United cuốn hút khoe cơ bụng săn chắc. Sau đó, Victoria đã chia sẻ lại bài đăng với chú thích: "Sếp của tôi". Ở phần bình luận, nhiều người khen ngợi hình thể của Beckham.

Chia sẻ với People, David Beckham cho biết anh đã dừng việc làm người mẫu đồ lót trong khoảng thời gian dài. Cho tới khi lắng nghe ý tưởng từ dự án này, anh không thể từ chối.

Theo Celebrity Net Worth, David Beckham kiếm được 50 triệu USD trong năm 2024, gồm nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo và nhiều dự án kinh doanh khác nhau. Cựu cầu thủ hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như thể thao, truyền thông, sức khỏe và thời trang.

Một số tổ chức có thể kể đến như đội bóng đá Mỹ Inter Miami, công ty thể thao điện tử Guild Esports, công ty sản xuất truyền thông Studio 99, thương hiệu chăm sóc sắc đẹp House 99, thương hiệu kính mắt cao cấp DB Eyewear và IM8 Health.

Ngoài ra, David Beckham còn quản lý David Beckham Ventures Limited, công ty phụ trách các hoạt động sự nghiệp sau bóng đá và Seven Global, công ty xử lý các hợp đồng tài trợ và chứng thực khác nhau. Chồng Victoria còn hứng thú trong việc đầu tư bất động sản.

