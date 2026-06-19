Đấu trường Anh ngữ 2026 vững sức hút với hơn 6.800 lượt tranh tài

Không chỉ thu hút hơn 6.800 lượt tranh tài, Đấu trường Anh ngữ 2026 còn tạo dấu ấn nhờ trải nghiệm thi thử sát thực tế và công nghệ AI chấm chữa nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Sau 4 tuần tranh tài sôi nổi, Đấu trường Anh ngữ 2026 khép lại với hàng nghìn lượt tham gia trên toàn quốc. Những con số ấn tượng cùng phản hồi tích cực từ người tham dự tiếp tục cho thấy sức nóng của sân chơi ngoại ngữ này.

Đấu trường 2026 bùng nổ với những con số ấn tượng

Tiếp nối thành công của mùa giải 2025, Đấu trường Anh ngữ 2026 do Prep - nền tảng học và luyện thi thông minh - tổ chức, tiếp tục khẳng định được sức hút của một trong những sân chơi thi thử IELTS và TOEIC miễn phí quy mô lớn dành cho người học trên toàn quốc. Sau 4 tuần tranh tài, cuộc thi khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ cùng loạt con số ấn tượng.

Đấu trường Anh ngữ 2026 thu hút hơn 6.800 lượt đăng ký tham gia từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đáng chú ý, có hơn 500 thí sinh là học sinh THCS cũng góp mặt tại cuộc thi năm nay, cho thấy xu hướng tiếp cận ngoại ngữ và các chứng chỉ quốc tế từ sớm trở nên phổ biến ở các cấp học nhỏ.

Thí sinh đăng ký tranh tài tại Đấu trường Anh ngữ 2026.

Đặc biệt, cuộc thi còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng mạng xã hội với hơn 6 triệu lượt tiếp cận và hơn 110.000 lượt tương tác, thảo luận. Hàng nghìn phần quà độc quyền được trao tặng, tiếp thêm động lực cho hành trình chinh phục ngoại ngữ của thí sinh.

Những con số không chỉ phản ánh quy mô mở rộng của Đấu trường Anh ngữ mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng người học đối với sân chơi học thuật chất lượng. Tại đây, người tham gia không chỉ được trải nghiệm thi thử IELTS và TOEIC miễn phí, săn giải thưởng “khủng” mà còn có cơ hội đánh giá năng lực, cọ xát với áp lực thời gian và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi chính thức.

Prep AI chấm chữa trở thành điểm nhấn ấn tượng

Bên cạnh quy mô ấn tượng, Đấu trường Anh ngữ 2026 còn ghi dấu với việc ứng dụng công nghệ AI vào trải nghiệm khảo thí, giúp người tham gia đánh giá chi tiết và tức thời về bài làm sau mỗi đợt thi.

Thông qua hàng nghìn lượt thi thử được thực hiện trong khuôn khổ chương trình, công nghệ AI nhận về nhiều phản hồi tích cực. Theo khảo sát sau cuộc thi, có đến 95% thí sinh đánh giá kết quả do Prep AI chấm chữa phản ánh tương đối sát với năng lực hoặc điểm thi thực tế của bản thân.

Là một trong những thí sinh đạt giải trong ngày thi TOEIC 24/5, Hồng Phương Nghi đánh giá cao giá trị mà công nghệ Prep AI mang lại trong quá trình làm bài và nhận kết quả.

Chia sẻ về trải nghiệm, Phương Nghi cho biết: “Đấu trường Anh ngữ năm nay khiến tôi ấn tượng từ quy mô tổ chức, độ sát sao của đề đến trải nghiệm phòng thi. Điều tôi thích nhất chính là công nghệ AI chấm chữa chi tiết, giúp tôi kiểm tra được trình độ và định vị năng lực hiện tại chính xác”.

Bên cạnh đó, trải nghiệm thi thử sát với thực tế cũng là một trong những yếu tố được nhiều thí sinh đánh giá cao. Mai Chí Viễn - thí sinh hai năm liên tiếp tham gia chương trình - chia sẻ: “Tôi cảm thấy Đấu trường Anh ngữ 2026 có sự cải tiến vượt bậc về hệ thống thi, cảm giác đang ở trong phòng thi thật của BC hay IDP chứ không còn là thi thử tại nhà”.

Prep - đơn vị Edtech đứng sau thành công của Đấu trường Anh ngữ 2026

Đằng sau thành công của Đấu trường Anh ngữ 2026 là Prep - nền tảng học và luyện thi thông minh, hiện đồng hành cùng hơn 1 triệu người học trên hành trình chinh phục chứng chỉ ngoại ngữ như Vstep, IELTS, TOEIC, HSK và tiếng Anh giao tiếp.

Với triết lý lấy người học làm trung tâm, nền tảng này liên tục đầu tư vào công nghệ AI tiên tiến nhằm nâng cao trải nghiệm học tập, giúp người học tiếp cận phương pháp ôn luyện hiệu quả, cá nhân hóa và phù hợp nhu cầu thực tế.

Không chỉ được người học đón nhận, Prep còn liên tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ giáo dục với nhiều giải thưởng uy tín. Năm 2026, Prep trở thành một trong những nền tảng được IDP lựa chọn triển khai giải pháp thi thử IELTS ứng dụng AI dành cho thí sinh trước kỳ thi chính thức.

Ông Tú Phạm - CEO và Founder của Prep - đại diện nhận giải Sao Khuê 2025.

Cùng năm, Prep cũng được British Council vinh danh với giải thưởng tăng trưởng nổi bật tại khu vực Đông Á. Trước đó, Prep từng được vinh danh trong top 10 Sao Khuê 2025 ở lĩnh vực giáo dục - đào tạo và nhận giải bạc tại Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam 2024.

Độc giả quan tâm chương trình học tập như Đấu trường Anh ngữ có thể theo dõi fanpage Prep - nền tảng học và luyện thi thông minh hoặc cập nhật các thông tin mới nhất trên website prepedu.com.