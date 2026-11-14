Đâu là nền tảng nhắn tin có tích hợp AI phổ biến nhất ở Việt Nam?

Theo Decision Lab, Zalo là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất ở Việt Nam. Trong số 82,6 triệu người dùng Zalo thường xuyên hàng tháng, 41% sử dụng các tính năng AI trong ứng dụng.

Theo báo cáo The Connected Consumer quý II/2026 của Decision Lab, Zalo tiếp tục dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại thị trường Việt Nam với 81% tỷ lệ sử dụng và 54% tỷ lệ yêu thích. Đây là quý thứ 23 liên tiếp (kể từ năm 2020) Zalo duy trì vị thế dẫn đầu.

Nền tảng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam

The Connected Consumer là báo cáo nghiên cứu hàng quý do Decision Lab thực hiện và công bố. Tập trung vào thói quen trực tuyến cùng những xu hướng mới của người tiêu dùng, báo cáo công bố những chỉ số quan trọng về thị trường nền tảng số (digital platforms) tại Việt Nam.

Zalo dẫn đầu về mức độ yêu thích các nền tảng giao tiếp và kết nối xã hội.

Ở hạng mục Nền tảng giao tiếp và mạng xã hội (Communication & Social platforms), Zalo dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng (penetration rate) với 81%, tiếp theo là Facebook (61%) và Messenger (48%); các nền tảng còn lại đều dưới 25% (TikTok 24%, Instagram 11%, WhatsApp 7%, Viber 7%).

Zalo tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi, với đa dạng nhóm người dùng tại Việt Nam.

Ngoài ra, Decision Lab cũng chỉ ra Zalo được cả 3 thế hệ ưu tiên lựa chọn để nhắn tin hàng ngày. Trong đó, 71% người dùng thuộc thế hệ X (sinh từ năm 1960 đến 1980) chọn Zalo để giao tiếp. Nhóm thế hệ Y (sinh từ năm 1981 đến 1996) ghi nhận tỷ lệ 55%. Ở thế hệ Z (sinh từ năm 1997 - 2008), dù có xu hướng sử dụng đồng thời nhiều nền tảng, Zalo vẫn đứng đầu với 34% người dùng ưu tiên lựa chọn. Điều này cho thấy Zalo đáp ứng được nhu cầu giao tiếp của người dùng ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở ứng dụng nhắn tin, Zalo còn củng cố vai trò là cổng tiếp cận AI cho người Việt. Thông qua việc xây dựng và tích hợp loạt tính năng AI trong ứng dụng, Zalo giúp người dùng dễ dàng sử dụng công nghệ để giải quyết nhu cầu thiết thực, từ liên lạc thuận tiện đến việc sử dụng các trợ lý thông minh.

Các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trên Zalo

Đến hết tháng 9/2026, Zalo có hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (tăng 4% so với cùng kỳ) và 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Trong đó, có 41% người dùng đang sử dụng các tính năng AI được tích hợp trong nền tảng.

Tại Zalo, AI được xây dựng để giải quyết những rào cản giao tiếp và mở rộng khả năng tiếp cận cho những đối tượng có thể gặp rào cản trong quá trình sử dụng công nghệ như người cao tuổi, người khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị…), đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phổ thông.

Người dùng có thể sử dụng các tính năng AI được tích hợp trực tiếp ngay trên giao diện của Zalo để phục vụ cho nhu cầu giao tiếp hàng ngày, bao gồm:

Soạn tin nhắn bằng giọng nói: Tính năng này cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản, đạt 14 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng vào cuối tháng 9/2026.

Chuyển giọng nói thành văn bản: Đạt 8,8 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng.

Dịch AI: Hỗ trợ dịch tin nhắn trực tiếp ngay trên ứng dụng với các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn và hơn 20 ngôn ngữ khác, đạt 3,4 triệu người dùng hàng tháng.

Sao chép chữ từ ảnh: Giúp trích xuất nhanh thông tin từ hình ảnh như số điện thoại, hóa đơn, giấy tờ, đạt hơn 2,9 triệu người dùng hàng tháng.

Phụ đề cuộc gọi video: Chuyển lời nói thành văn bản theo thời gian thực trên màn hình cuộc gọi, hỗ trợ người trên 60 tuổi và người giảm thính lực với hơn 400.000 người dùng tính đến tháng 6/2026.

Tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản.

"Bỏ túi" loạt giải thưởng công nghệ

Nhờ các giải pháp công nghệ mang lại giá trị thực tiễn cao, trong năm 2026, Zalo đã xuất sắc đạt danh hiệu “Doanh nghiệp AI tiêu biểu” tại Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 (AI Awards 2026). Đây là hạng mục ghi nhận các doanh nghiệp trực tiếp phát triển, làm chủ AI, giám khảo đánh giá dựa trên năng lực công nghệ, hiệu quả ứng dụng, tốc độ phát triển và đóng góp cho hệ sinh thái AI nước nhà.

Bên cạnh đó, thương hiệu này cũng đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Đây là năm thứ hai liên tiếp Zalo nhận được giải thưởng VDA. Giải thưởng này được trao cho các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ số, ứng dụng công nghệ AI, công nghệ mới mang lại hiệu quả xuất sắc trên thực tế, giải quyết các vấn đề và nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.

Bà Trần Thị Bảo Vân - Phó tổng giám đốc Zalo Platforms nhận bằng khen và cúp vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI Awards 2026.

Chưa dừng lại ở đó, Zalo còn thể hiện năng lực tự chủ công nghệ qua việc tự huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt Zalo LLM (KiLM) từ đầu, đồng thời phát triển thành công các sản phẩm hỗ trợ cộng đồng như Trợ lý Công dân số, trợ lý Kiki Info hay trợ lý giọng nói trên ô tô Kiki Auto.