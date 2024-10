Dấu hỏi lớn cho Man United

Man United gây thất vọng khi thảm bại trước Tottenham, thế nhưng vấn đề đáng lo hơn là cách họ chịu trận trước đối thủ là quá dễ dàng.

Tiếp Tottenham ở vòng 6 Premier League mùa 2024/25 hôm 29/9, Man United để đối thủ chọc thủng lưới chỉ sau 3 phút đầu tiên. Xuất phát từ pha để mất bóng của Marcus Rashford, Micky van de Ven lao lên với tốc độ ấn tượng trước khi dọn cỗ cho Brennan Johnson ghi bàn. Công lớn ở tình huống này thuộc về trung vệ người Hà Lan, nhưng không thể không kể đến sự lơi lỏng đến khó tin của hàng thủ đội chủ nhà.

Ký giả Tyrone Marshall của Manchester Evening News chỉ rõ sai lầm của hàng thủ MU trong bài viết của mình. Manuel Ugarte ở vị trí tiền vệ trụ nhưng quá chậm chạp trong việc nhận ra mối nguy hiểm từ pha băng lên của Van de Ven.

Ở bên cánh đối diện, hậu vệ Diogo Dalot không nhận thức được những gì Brennan Johnson có thể làm khi xâm nhập vòng cấm, vì thế để cho số 22 của Tottenham thoải mái băng xuống ghi bàn.

Dàn cầu thủ Tottenham xứng đáng được khen ngợi với pha phản công với tốc độ cao và sự chính xác tuyệt đối. Nhưng vấn đề được đặt ra là Spurs vẫn luôn nhập cuộc như vậy ở bất cứ trận đấu nào dưới thời HLV Postecoglou. Ai cũng biết cách mà “Gà trống” sẽ chơi trong những phút đầu trận. Chỉ có MU là không, và họ đã phải trả giá.

Man United bị bất ngờ trước cách nhập cuộc của Tottenham.

Thất bại của Man United trên sân nhà trước Tottenham không quá bất ngờ, song điều bất ngờ là dàn cầu thủ đội chủ nhà tỏ ra “bị cóng” trước màn nhập cuộc với cường độ cao của đối thủ. Tottenham luôn chơi theo phong cách đầy tốc độ dưới thời HLV Postecoglou và chưa bao giờ thay đổi điều đó. “Quỷ đỏ” đáng lẽ phải biết điều gì sẽ đến với họ trong những phút đầu trận, qua đó có sự chuẩn bị và lên phương án đối phó.

Tuy vậy, những gì dàn sao MU thể hiện là sự thụ động. Có 2 lý do dẫn đến điều này, hoặc là “Quỷ đỏ” không hề có sự chuẩn bị đặc biệt gì trước đối thủ Tottenham, hoặc các cầu thủ không đảm bảo về mặt thể chất. Và dù lý do có là gì, dấu hỏi vẫn đặt lên công tác huấn luyện của đội chủ sân Old Trafford. Nên nhớ, họ được nghỉ nhiều hơn Spurs 24 tiếng.

Sau những kết quả không như ý liên tiếp, thời gian của Erik ten Hag không còn nhiều. Hai trận đấu với Porto và Aston Villa trong tuần này sẽ quyết định tương lai của chiến lược gia người Hà Lan.

Trước những áp lực bủa vây, Ten Hag cho thấy sự quyết tâm khi có mặt tại sân tập Carrington từ rất sớm cùng các cầu thủ của mình. Sau những vấn đề rõ ràng ở trận thua Tottenham, liệu thầy và trò tại “Quỷ đỏ” có nhanh chóng nhận ra để tạo nên màn lột xác?