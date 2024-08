Dấu hiệu cho thấy bạn đang chiều hư con

2. Nhượng bộ cơn thịnh nộ của con: Khi một đứa trẻ nổi cơn thịnh nộ chỉ vì không đạt được điều mong muốn, sự nhượng bộ từ cha mẹ chính là cách xử lý tệ nhất. Bà Amy McCready, tác giả cuốn sách If I Have to Tell You One More Time, nói rằng khi con gào thét, ăn vạ, bạn không nên nhúng tay vào mà nên mặc kệ con, rồi sau đó chúng sẽ tự nín. "Nếu bạn ra sức dỗ dành con, chúng sẽ nghĩ rằng cách ăn vạ có hiệu quả nên sẽ tiếp tục lặp lại lành vi này trong những lần tới", bà McCready nói với Parents.