Dấu hiệu cảnh báo đường ruột cực kỳ 'bẩn'

Táo bón: Theo Eat This Not That, sự tích tụ chất cặn và độc tố trong đường ruột có thể làm tăng độ nhớt của phân, gây khó khăn trong quá trình điều tiết và di chuyển phân ra khỏi cơ thể. Hệ tiêu hóa không hoạt động hiệu quả dễ gây ra tình trạng này. Ảnh: Symetriarecovery.