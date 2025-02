Dấu chấm hết cho Manchester City?

Thất bại đau đớn trước Real Madrid ngay tại Etihad ở lượt đi vòng play-off Champions League, bị bỏ xa 15 điểm so với Liverpool trong cuộc đua Premier League, và một đội hình đang dần xuống phong độ - tất cả vẽ nên một bức tranh đầy bất ổn về đội bóng từng thống trị châu Âu.

Nếu có ai đó cần được cảnh báo trước, thì chính là Manchester City. Đội bóng của Guardiola không còn duy trì được sự ổn định như những mùa giải trước, và thất bại 2-3 trước Real Madrid hôm 12/2 một lần nữa phơi bày những điểm yếu chí mạng. Dự án mà Pep dày công xây dựng suốt chín năm với 18 danh hiệu, từ một đội bóng chưa từng có danh tiếng lớn tại châu Âu, nay lại đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ.

Báo chí Anh không ngần ngại sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ để mô tả thất bại của Man City trước Real Madrid. The Guardian gọi đó là “một thực tế không thể chối cãi” - một đội bóng tưởng như đạt đến đỉnh cao giờ đây lại loay hoay với những sai lầm và bất ổn.

Nếu Jude Bellingham là tâm điểm với bàn thắng quyết định phút 90+2 giúp Real Madrid lội ngược dòng, thì truyền thông Anh cũng không bỏ qua nguyên nhân dẫn đến thất bại của Man City. The Times thẳng thắn: "Hàng thủ hài hước của Man City lại khiến Pep Guardiola trả giá đắt".

Sau trận đấu, Guardiola lên tiếng bảo vệ các học trò: "Thất bại này thuộc về tất cả chúng tôi, không chỉ riêng ai. Đổ lỗi cho một cá nhân là điều vô lý. Sự thật là chúng tôi không đủ ổn định".

Nhưng dù HLV người Tây Ban Nha cố gắng nhận trách nhiệm, khó ai có thể phủ nhận rằng Man City đã tự đẩy mình vào thế khó. Ederson, người từng nhiều lần cứu nguy cho đội bóng, lại mắc sai lầm đáng trách dẫn đến bàn gỡ hòa của Brahim Díaz. Rico Lewis, được tung vào sân trong hiệp hai, lại trở thành điểm yếu chết người khi để Vinicius và Rodrygo liên tục khai thác khoảng trống ở hành lang cánh phải.

Huyền thoại Alan Shearer, bình luận trên Amazon Prime, nhấn mạnh: "Ở cấp độ này, khi đối đầu với những cầu thủ hàng đầu thế giới như Real Madrid, bạn không thể mất tập trung dù chỉ một giây. Họ luôn biết cách tạo ra cơ hội, nhưng Man City đã tự tay biếu không chiến thắng cho đối thủ. Họ còn có thể bám víu vào tỷ số 2-2, nhưng giờ đây, Real Madrid đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Nếu Man City có thể lật ngược thế cờ ở lượt về, đó sẽ là một phép màu".

Những con số thống kê cũng không đứng về phía Guardiola. Man City chưa bao giờ để thủng lưới nhiều như mùa giải này ở Champions League. Họ nhận 17 bàn thua sau 9 trận, nhiều hơn cả 12 trận ở mùa giải 2022/23.

Điều này phản ánh rõ sự mong manh đáng báo động của đội bóng, điều mà chưa từng thấy dưới thời Pep. Cựu danh thủ Wayne Rooney cũng đồng quan điểm khi phát biểu trên Amazon Prime:m"Man City mùa này quá non nớt và ngây thơ".

Không chỉ gặp khó ở Champions League, Man City hiện xếp thứ năm tại Premier League, có cùng 41 điểm với Newcastle, đối thủ tiếp theo của họ. Điều này làm dấy lên câu hỏi lớn về đội hình của Guardiola.

Bộ khung từng giúp Man City thống trị bóng đá Anh và châu Âu đang dần xuống phong độ. Kevin De Bruyne (33 tuổi), Ilkay Gündogan (34), Ederson (31), Bernardo Silva, John Stones và Mateo Kovacic (đều sắp 30) – tất cả đều không còn giữ được nền tảng thể lực và phong độ đỉnh cao. Đội bóng của Guardiola ngày càng tỏ ra thiếu sức sống, đặc biệt khi đối đầu với những đội bóng giàu tốc độ và sức mạnh như Real Madrid.

Chính vì vậy, Man City đã chi hơn 200 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để đầu tư cho tương lai. Những bản hợp đồng như Vitor Reis (19 tuổi), Abdukodir Khusanov (20), Nico González (23) và Omar Marmoush (26) là những viên gạch đầu tiên của một Man City mới.

Nhà báo Simon Bajkowski của Manchester Evening News nhận định: "Man City có một đội hình đủ mạnh để đấu với những CLB hàng đầu châu Âu, nhưng họ không có chiều sâu để chinh phục tất cả các đấu trường".

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng Guardiola có thể tiếp tục đưa Man City đến vinh quang. Cựu danh thủ Micah Richards đã đưa ra dự đoán gây chú ý: "Có lẽ thời gian của Guardiola tại Etihad đang dần đi đến hồi kết".

Ngược lại, cựu trung phong Kun Agüero lại bày tỏ sự ủng hộ dành cho thầy cũ trên Sky Sports: "Pep Guardiola là một trong những HLV xuất sắc thế giới và là người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế này".

Có một điều không thể phủ nhận: Man City không còn là một đội bóng bất khả chiến bại như mùa giải trước. Đội bóng từng hủy diệt Real Madrid 4-0 tại Etihad giờ đây lại rơi vào tình trạng hoảng loạn khi đối đầu với “Los Blancos”. Không còn sự áp đảo, không còn lối chơi kiểm soát chặt chẽ, thay vào đó là những pha mất bóng đáng trách, những khoảng trống chết người ở hàng thủ, và sự thiếu ổn định đáng báo động.

Dẫu vậy, Guardiola vẫn thể hiện sự cam kết với Man City khi gia hạn hợp đồng đến 2027. Dù phải đối mặt với áp lực khủng khiếp, ông vẫn được ban lãnh đạo và người hâm mộ tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng liệu Man City có thể tìm lại hình bóng của nhà vô địch trước khi quá muộn? Hay đây sẽ là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Guardiola tại Etihad?

Trận lượt về với Real Madrid sẽ không chỉ quyết định số phận của Man City tại Champions League, mà còn có thể là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Guardiola tại đội bóng này.

