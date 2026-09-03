Dấu ấn Vikki Digital Bank trong hành trình đưa Miss World đến Việt Nam

Vikki Digital Bank đồng hành Miss World 2026, mở rộng sự hiện diện tại sự kiện văn hóa, xã hội quy mô quốc tế này.

Trong dấu mốc Miss World lần đầu tổ chức tại Việt Nam, Vikki đồng hành lan tỏa giá trị tích cực về phụ nữ, cộng đồng và góp thêm hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động, sẵn sàng kết nối với thế giới.

Miss World 2026 diễn ra trong dịp kỷ niệm 75 năm hành trình của cuộc thi. 111 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ hội tụ tại Việt Nam, tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, cộng đồng, thiện nguyện, du lịch và thời trang trước khi hướng tới đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Trong hành trình đặc biệt này, Vikki Digital Bank đồng hành với vai trò nhà tài trợ vàng, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của thương hiệu tại hoạt động văn hóa, xã hội và cộng đồng có quy mô quốc tế.

Đồng hành cùng giá trị nhân văn

Ra đời từ năm 1951, Miss World tạo dấu ấn với tinh thần “Beauty with a purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả”, đề cao vẻ đẹp song hành cùng trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Qua nhiều thập kỷ, cuộc thi trở thành nơi hội tụ của phụ nữ trẻ đến từ nhiều nền văn hóa, mỗi người mang theo câu chuyện, bản sắc và dự án hướng tới cộng đồng. Chính giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc thi sắc đẹp đã tạo nên sức lan tỏa của Miss World trên toàn cầu.

Vikki Digital Bank đồng hành Miss World 2026.

Với Vikki Digital Bank, việc đồng hành Miss World 2026 bắt nguồn từ mong muốn kết nối thương hiệu với giá trị nhân văn và trải nghiệm có ý nghĩa trong đời sống.

Là ngân hàng số thế hệ mới, Vikki Digital Bank phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính trên nền tảng số nhằm giúp nhu cầu tài chính hàng ngày trở nên đơn giản và thuận tiện. Đồng thời, ngân hàng từng bước mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực gắn với đời sống như giao thông, tiện ích dành cho công dân số, văn hóa, thể thao và hoạt động cộng đồng.

Từ nền tảng công nghệ đến điểm chạm ngoài đời thực, Vikki hướng tới hình ảnh ngân hàng hiện đại, gần gũi, có thể đồng hành khách hàng trong nhiều nhu cầu và trải nghiệm của cuộc sống.

Đại diện Vikki Digital Bank chia sẻ: “Miss World mang đến câu chuyện về vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng từ nhiều nền văn hóa. Vikki trân trọng cơ hội được đồng hành cùng hành trình đặc biệt này tại Việt Nam, cùng lan tỏa giá trị tích cực và góp phần giới thiệu một Việt Nam hiện đại, cởi mở, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế”.

Dấu ấn Vikki trong hành trình tại Nha Trang

Trong chuỗi hoạt động của Miss World 2026 tại Khánh Hòa, đoàn thí sinh ghé thăm Vikki Digital Bank - chi nhánh Nha Trang, thưởng thức ly Vikkafé và khám phá không gian ngân hàng được thiết kế theo tinh thần “Điểm hẹn tài chính”. Tại đây, chức năng của chi nhánh ngân hàng được đặt trong không gian mở, gần gũi như một điểm hẹn, nơi khách hàng có thể vừa thực hiện nhu cầu tài chính, vừa gặp gỡ, trò chuyện và kết nối tự nhiên.

Thí sinh Miss World 2026 trong chuyến ghé thăm Vikki Digital Bank - chi nhánh Nha Trang.

Vikkafé vì vậy không chỉ tạo thêm nét riêng cho không gian chi nhánh mà còn thể hiện cách Vikki Digital Bank làm mới trải nghiệm ngân hàng theo hướng thân thiện và gần với đời sống hơn. Chi tiết gợi nhắc văn hóa Việt được lồng ghép trong không gian hiện đại cũng góp phần mang đến cho đại diện quốc tế góc nhìn thú vị về thương hiệu ngân hàng số Việt Nam trẻ trung, cởi mở và giàu tính kết nối.

Không gian trẻ trung, hiện đại của Vikki Digital Bank - chi nhánh Nha Trang.

Lần đầu tiên Miss World được tổ chức tại Việt Nam mở ra cơ hội để hình ảnh đất nước được giới thiệu tới bạn bè quốc tế qua nhiều lát cắt, từ thiên nhiên, văn hóa, thời trang, ẩm thực đến nhịp sống hiện đại và chuyển động mới của xã hội.

Trong bức tranh đó, sự hiện diện của Vikki Digital Bank góp thêm góc nhìn về Việt Nam hôm nay, nơi giá trị bản sắc song hành cùng tinh thần đổi mới, công nghệ và cách kết nối gần gũi với đời sống.

Vikkafé mang đến không gian ngân hàng gần gũi, hiện đại và giàu tính kết nối.

Đồng hành cùng Miss World 2026, Vikki Digital Bank mong muốn góp phần lan tỏa câu chuyện tích cực về phụ nữ, cộng đồng và Việt Nam, đồng thời đưa hình ảnh thương hiệu Việt trẻ trung, hiện đại và cởi mở đến gần hơn với bạn bè quốc tế.