Dấu ấn bất động sản giá trị thực tại Nam Long

Hơn 10.000 lượt khách tham quan cùng 24.088 lượt check-in tại các booth cho thấy sức hút của hệ sinh thái bất động sản giá trị thực tại Nam Long Experience 2026.

Hơn 10.000 lượt khách tham quan cùng 24.088 lượt check-in tại các booth cho thấy sức hút của hệ sinh thái bất động sản giá trị thực tại Nam Long Experience 2026.

Diễn ra trong ba ngày 18-20/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM), Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị thực giới thiệu các khu đô thị, dòng sản phẩm cùng hệ sinh thái dịch vụ của Nam Long và đối tác.

Trên diện tích hơn 4.000 m2, không gian được thiết kế như một lát cắt tổng thể, giúp người tham dự tiếp cận nhiều lựa chọn an cư, đầu tư và hình dung cụ thể hơn về giá trị sống tại từng dự án. Thông qua sa bàn, công nghệ mô phỏng và các phiên tư vấn, khách tham quan có thể tìm hiểu từ quy hoạch, pháp lý, tiến độ đến tiện ích, chính sách bán hàng và phương án tài chính. Mức độ tương tác tại các khu vực phần nào phản ánh nhu cầu tìm hiểu sâu của thị trường đối với hệ sinh thái bất động sản Nam Long.

Đi cùng bố mẹ đến Nam Long Experience 2026, chị Trần Bảo Ngọc (34 tuổi, phường Gò Vấp, TP.HCM) dành thời gian tìm hiểu nhiều phân khúc trước khi trao đổi với đội ngũ tư vấn. Chị quan tâm căn hộ cho kế hoạch sở hữu nhà lần đầu, trong khi bố mẹ tìm kiếm sản phẩm shophouse phục vụ kinh doanh.

“Gia đình tôi có nhiều nhu cầu khác nhau, từ căn hộ đầu tiên đến shophouse để kinh doanh. Việc nhiều dòng sản phẩm được giới thiệu trong cùng triển lãm giúp chúng tôi dễ so sánh và tìm phương án phù hợp với khả năng tài chính”, chị Bảo Ngọc chia sẻ.

Chị Bảo Ngọc là một trong hơn 10.000 lượt khách tham dự Nam Long Experience 2026 trong ba ngày 18-20/9. Cùng 24.088 lượt check-in tại các booth, phản hồi của người tham dự cho thấy sức hút của thương hiệu Nam Long và các sản phẩm tập đoàn mang đến sự kiện lần này.

Hành trình 34 năm phát triển cùng định hướng bất động sản giá trị thực đưa đến các giải pháp nhà ở từ vừa túi tiền đến phân khúc cao cấp Legacy của Nam Long được dẫn dắt sống động qua từng khu vực trưng bày.

Con số thống kê sau sự kiện cho thấy hầu hết khách tham dự đều dành thời gian khám phá, tìm hiểu các khu đô thị trọng điểm vì những nét đặc trưng riêng. Trong đó, Waterpoint (Tây Ninh) tái hiện mô hình thành phố bên sông quy mô 355 ha, nổi bật với sáu lớp mảng xanh, cảnh quan nhiệt đới và hệ tiện ích phục vụ nhiều thế hệ. Danh mục sản phẩm trải từ căn hộ Solaria Rise đến nhà phố, biệt thự tại The Aqua, Park Village, The Pearl và phân khu thấp tầng mới Rivera Nagomi.

Tại Mizuki Park, không gian vườn Nhật, hệ tiện ích cùng cộng đồng hơn 4.000 gia đình đã an cư cho thấy sức sống của một khu đô thị tích hợp phía nam TP.HCM. Trong khuôn khổ triển lãm, chương trình khởi động kinh doanh tháp Trellia Vista thuộc phân khu compound Trellia Cove quy tụ gần 1.000 chuyên viên từ các đại lý chiến lược, phản ánh sự quan tâm của thị trường phân phối đối với nguồn cung mới.

Izumi City tại Đồng Nai thu hút khách tham quan nhờ vị trí tâm điểm cửa ngõ phía đông, khả năng kết nối nhanh đến các trung tâm kinh tế, du lịch, logistics với mạng lưới các tuyến cao tốc cùng sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào vận hành thương mại. Với 3.913 lượt check-in, đây là khu vực dự án được ghé thăm nhiều nhất trong ba ngày triển lãm.

Anh Hồ Sinh, khách hàng quan tâm Izumi City, cho rằng sân bay Long Thành tiến gần thời điểm vận hành đang mở thêm dư địa phát triển cho khu vực. “Vị trí dự án thuận tiện, kết nối hạ tầng có nhiều tiềm năng trong tương lai. Quy hoạch tiện ích đầy đủ, cảnh quan sông nước và không gian xanh cũng là những yếu tố tôi quan tâm”, anh nói.

Ở phân khúc cao cấp, Elyse Island gợi mở phong cách sống riêng tư trên đảo tự nhiên Đại Phước, với đặc quyền wellness toàn diện, sân golf 18 hố kề bên và hệ tiện ích dịch vụ vận hành chuẩn cao cấp, được “đo ni đóng giày” theo nhu cầu của từng chủ nhân. Chị Trinh Nguyễn (43 tuổi, doanh nhân, TP.HCM) đến triển lãm với nhu cầu tìm kiếm một nơi ở gần thiên nhiên, đủ riêng tư để nghỉ ngơi sau công việc nhưng vẫn duy trì kết nối thuận tiện.

“Trước đây tôi quan tâm nhiều đến vị trí trung tâm, còn hiện tại sự riêng tư, cảnh quan và chất lượng môi trường sống quan trọng hơn. Elyse Island khá gần với phong cách sống tôi tìm kiếm”, chị Trinh chia sẻ.

Trong khi đó Nam Long II Central Lake, khu đô thị tích hợp tại Cần Thơ lại ghi điểm với cảnh quan mặt nước, hệ tiện ích và hoạt động thể thao dành cho cư dân nhiều độ tuổi. Qua mỗi chặng, khách tham quan có thể đặt các lựa chọn cạnh nhau để xem xét từ vị trí, quy hoạch, sản phẩm đến tiện ích, khả năng tài chính và mục tiêu sở hữu.

Việc đồng thời giới thiệu tháp Trellia Vista dự án Mizuki Park, phân khu thấp tầng mới Rivera Nagomi tại Waterpoint cùng nhiều dòng sản phẩm tại triển lãm cho thấy năng lực phát triển nguồn cung đa dạng của Nam Long, đáp ứng các chặng nhu cầu từ sở hữu căn hộ đầu tiên, nâng cấp không gian sống với nhà phố đến tìm kiếm sản phẩm cao cấp biệt thự, dinh thự.

Trải nghiệm tại sự kiện được mở rộng bằng các phiên thảo luận thị trường, Nam Long Fresh, workshop, hoạt động tương tác tại booth, bốc thăm trúng thưởng và chương trình âm nhạc. Qua đó, câu chuyện khu đô thị được thể hiện đồng thời ở sản phẩm, môi trường, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Sức hút Triển lãm BĐS giá trị thực - Nam Long Experience 2026 cũng lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Trên toàn chiến dịch truyền thông tích hợp, Nam Long Experience 2026 ghi nhận khoảng 45 triệu lượt hiển thị, 23,4 triệu lượt xem và 4,9 triệu lượt tương tác. Theo SocialHeat, trong tuần sự kiện từ 14-20/9, Nam Long Experience 2026 tạo ra 23.158 lượt thảo luận, xếp thứ 7 (bảy) trong 19 sự kiện và chiến dịch thương hiệu nổi bật được theo dõi trong tuần.

Từ trải nghiệm trực tiếp của người tham dự đến mức độ thảo luận trên mạng xã hội, Nam Long Experience 2026 cho thấy sức hút của hệ sinh thái BĐS giá trị thực. Tại đây, người mua nhà, nhà đầu tư và lực lượng kinh doanh có thể tiếp cận danh mục dự án theo nhiều chặng nhu cầu, đồng thời tìm thấy lựa chọn phù hợp với kế hoạch sống và sở hữu tài sản của mình.

Sức hút của Nam Long Experience 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn. Thay cho kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, người mua ngày càng quan tâm đến khả năng sử dụng, chất lượng môi trường sống và mức độ đáp ứng nhu cầu gia đình trong dài hạn.

Tại hội thảo Chuyển dịch bất động sản từ tiềm năng ngắn hạn đến giá trị thực diễn ra trong khuôn khổ triển lãm, CBRE nhận định nguồn cung nhà ở đang mở rộng khỏi khu vực lõi nội đô, song hành với quá trình phát triển hạ tầng liên vùng và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Khái niệm về vị trí vì thế cũng được mở rộng. Khoảng cách đến trung tâm vẫn quan trọng, song người mua dành thêm sự chú ý cho không gian xanh, trường học, y tế, thể thao, mua sắm và khả năng giải quyết nhu cầu hàng ngày trong cùng một khu vực. Các khu đô thị tích hợp, đô thị đa cực và mô hình “15-minute city” dần phù hợp hơn với cách sống, làm việc và nghỉ ngơi của cư dân hiện đại.

Theo CBRE, thị trường thời gian tới sẽ phân hóa rõ hơn giữa dự án đơn lẻ và những khu đô thị được quy hoạch bài bản. Kết nối hạ tầng, khả năng vận hành, hệ tiện ích cùng cộng đồng cư dân thực tế sẽ quyết định sức cạnh tranh và khả năng duy trì giá trị của tài sản.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam, nhận định: “Những dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, được phát triển trên nền tảng quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, môi trường sống chất lượng và hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh sẽ tạo ra giá trị bền vững nhất. Với cách tiếp cận này, Nam Long đang là một trong những đơn vị phát triển bất động sản dẫn dắt thị trường”.

Đặt trong chuyển dịch chung của thị trường, Nam Long Experience 2026 là cách doanh nghiệp mang khái niệm “bất động sản giá trị thực” đến gần hơn với khách hàng qua các sản phẩm, khu đô thị và cộng đồng cư dân đã hình thành. Giá trị của bất động sản được nhìn từ quy hoạch, pháp lý và tiến độ đến khả năng vận hành tiện ích, hình thành môi trường sống và duy trì sức sống sau bàn giao.

Tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hương, Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, cho biết triết lý BĐS giá trị thực của Nam Long được xây dựng trên ba trụ cột gồm sản phẩm thực, giá trị thực và cam kết thực.

Sản phẩm thực thể hiện qua danh mục phục vụ nhiều nhu cầu, dựa trên quy hoạch và nền tảng pháp lý. Giá trị thực được bồi đắp bằng mô hình đô thị tích hợp với năm thành tố sống, làm việc, học tập, vui chơi và mua sắm. Cam kết thực nằm ở khả năng đưa quy hoạch, sản phẩm và hệ tiện ích vào đời sống.

“Tại Nam Long, cam kết thực được đo bằng việc quyết tâm đưa bản vẽ thành những khu đô thị sáng đèn, có những cộng đồng ở thực và phát triển bền vững theo thời gian. Một đô thị giá trị thực là một đô thị có sức sống mỗi ngày”, bà Nguyễn Thanh Hương nhấn mạnh.

Sau 34 năm phát triển, Nam Long sở hữu quỹ đất sạch hơn 681 ha, phát triển 11 khu đô thị tích hợp và cung cấp giải pháp an cư cho hơn 33.000 gia đình. Những ô cửa sáng đèn, tiện ích được đưa vào sử dụng và hoạt động cộng đồng duy trì hàng ngày là cách mà các cam kết ban đầu được kiểm chứng sau khi cư dân về sinh sống.

Quá trình này có sự đồng hành của hệ sinh thái đối tác trong nhiều lĩnh vực. Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad và Tokyu Corporation tham gia đầu tư, phát triển sản phẩm và đưa kinh nghiệm Nhật Bản vào quy hoạch, quản trị đô thị. Hệ thống ngân hàng, y tế, giáo dục, thiết kế, xây dựng, vật liệu và quản lý vận hành bổ sung các giải pháp cần thiết cho đời sống cư dân.

Ở góc nhìn của đối tác Nhật Bản, giá trị của một khu đô thị cần được bồi đắp trong thời gian dài và gắn với đời sống của nhiều thế hệ cư dân. Ông Fukumoto Shota, Tổng giám đốc Hankyu Hanshin Properties Việt Nam, chia sẻ: “Giá trị thực nằm ở những gì đang được hình thành và sẽ tiếp tục được vun đắp trong tương lai”.

Nam Long Experience 2026 kết nối những giá trị Nam Long đã tạo dựng trong 34 năm với các cam kết tiếp tục được hiện thực hóa, hướng đến mục tiêu kiến tạo những khu đô thị đáng sống và đưa cơ hội sở hữu bất động sản giá trị thực đến gần hơn với người Việt.