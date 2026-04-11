Dấu ấn 80 năm Tham mưu CAND: Khẳng định vai trò 'bộ não chiến lược'

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Bộ Công an. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Về phía Bộ Công an có: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ kỷ niệm; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ban Nghiên cứu chuyên đề, giúp việc Bộ trưởng; Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị; Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an qua các thời kỳ và 80 gương điển hình tiên tiến của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân…

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, trong Công an nhân dân, lực lượng Tham mưu là trung tâm tổng hợp thông tin trí tuệ, là "bộ não chiến lược", là nơi hình thành, kết tinh và chuyển hóa thông tin thành quyết sách, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo; nơi kết nối giữa diễn biến tình hình với hành động thực tiễn; giữa chủ trương mệnh lệnh với tổ chức thực hiện; giữa chiến lược lâu dài với nhiệm vụ cụ thể trước mắt.

Cách đây 80 năm, ngày 18/4/1946, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, tổ chức tham mưu đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân được thành lập, đặt nền móng cho sự phát triển của lực lượng Tham mưu - nòng cốt trong nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an hoạch định các chủ trương, chính sách bảo đảm an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Bộ Công an.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến và thời kỳ đổi mới, lực lượng Tham mưu đã chủ động nắm tình hình, tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tích cực tham mưu triển khai các nhiệm vụ lớn về phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân luôn phát huy bản chất mẫn cán, trí tuệ, nhạy bén, sáng tạo, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân.

Tại Lễ kỷ niệm, Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu cao nhất của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an - đã vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc, bền bỉ và thầm lặng của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân trong suốt 80 năm qua; đồng thời là sự khẳng định vai trò quan trọng, mang tính chiến lược của công tác tham mưu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; vừa thực hiện tham mưu chiến lược, vừa tham mưu tác chiến, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những biến đổi mang tính thời đại, đan xen cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, tác động nhiều chiều đến Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cần thống nhất nhận thức, tiếp tục nâng tầm vai trò; không chỉ làm tốt chức năng tham mưu đối với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, mà còn chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cấp ủy các cấp trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phục vụ phát triển đất nước; hướng tới mục tiêu bảo đảm cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an sinh cho Nhân dân.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân hôm nay là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác tham mưu trong toàn bộ hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Trong bối cảnh mới, công tác tham mưu tiếp tục phải đi trước một bước, giữ vai trò mở đường, kiến tạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đồng thời, cần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng như: an ninh toàn diện, an ninh chủ động, an ninh kiến tạo; trong đó, không chỉ dừng ở bảo vệ, phục vụ mà phải góp phần kiến tạo phát triển, tạo động lực trực tiếp và điều kiện thuận lợi cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, lực lượng Tham mưu phải thực sự gương mẫu, đi đầu, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an nhân dân tinh thần hành động "kỷ luật trách nhiệm", "kỷ luật thực thi", "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể" mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định; phấn đấu tạo ra những dấu ấn, thành tích nổi bật vì Đảng, vì Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an - Đại diện cán bộ Công an hưu trí Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Lễ kỷ niệm; khẳng định với trách nhiệm của những người đi trước, dù đã nghỉ công tác, nhưng vẫn tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, truyền lửa nghề, dìu dắt thế hệ cán bộ trẻ của lực lượng Tham mưu các cấp công an; tin tưởng, kỳ vọng thế hệ trẻ Tham mưu Công an nhân dân sẽ viết tiếp những trang sử vàng bằng sự nhạy bén, bản lĩnh kiên cường, làm chủ khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng các mặt công tác tham mưu.

Phát biểu đáp từ tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Tham mưu Công an nhân dân nói riêng rất vinh dự, tự hào được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, hy sinh to lớn và những kết quả, thành tích đạt được trong 80 năm qua; đồng thời có những chỉ đạo hết sức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh toàn lực lượng Tham mưu Công an nhân dân ý thức sâu sắc đây là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ tham mưu Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới; nghiêm túc tiếp thu và sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trung úy Nguyễn Ngọc Minh Châu, cán bộ Tham mưu tổng hợp Công an xã Phước Hải, TP.HCM - Đại diện thế hệ trẻ của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổ quốc, với Đảng quang vinh, với Bác Hồ kính yêu và các thế hệ cha anh đi trước trong niềm vui của ngày kỷ niệm lực lượng Tham mưu Công an nhân dân; khẳng định mang tất cả tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, lòng nhiệt huyết và sức trẻ để tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện thắng lợi các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động, "kỷ luật trách nhiệm", "kỷ luật thực thi" mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định, góp phần đưa công tác bảo đảm an ninh, trật tự thật sự trở thành nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và ưu tiên chiến lược "Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân, để Nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển, gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ ở khu vực và thế giới.