Đảo Phú Quý qua góc nhìn trẻ thơ

Tác phẩm dành cho thiếu nhi đưa bạn đọc khám phá đời sống, văn hóa và những bí ẩn chưa kể của đảo Phú Quý, vùng đất gắn với Trường Sa.

Cảnh đông đúc tại bến tàu đưa khách từ đảo Phú Quý vào đất liền. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhà báo Lê Văn Chương, người gắn bó với đề tài biển đảo nhiều năm, vừa ra mắt quyển sách Đảo Phú Quý - Trở về Cù lao Khoai Xứ. Đây là tác phẩm mới nhất trong bộ sách Kể chuyện biển đảo do NXB Trẻ ấn hành, dành cho độc giả từ 12 tuổi trở lên.

Từ những chuyến đi thực tế đến đảo Phú Quý, tác giả đã chắt lọc câu chuyện lịch sử gần 600 năm của đảo, lồng ghép cùng ký ức tuổi thơ, những tập tục văn hóa và thông điệp bảo vệ môi trường biển. Sách chia làm 7 phần, sử dụng lối kể chuyện sinh động và gần gũi, có hình ảnh minh họa do chính tác giả chụp.

Một trong những điểm nổi bật của sách là nhân vật rùa Kurma, biểu tượng của sinh thái biển, được tác giả nhân cách hóa để gửi gắm lời kêu gọi gìn giữ đại dương. Ngoài ra, độc giả nhỏ tuổi sẽ được dẫn dắt vào thế giới kỳ bí của Hòn Hải, những câu chuyện chống cướp biển ở đảo Hòn Tranh, trò chơi dân gian của trẻ em đảo, các món ăn dân dã như nhông nướng, ngô khoai luộc bằng cây ngũ trảo...

Bộ sách Kể chuyện biển đảo của nhà báo Lê Văn Chương. Ảnh: NXB Trẻ.

Tác phẩm cũng nhấn mạnh vai trò hậu cứ của đảo Phú Quý với Trường Sa, ghi lại đời sống nhiều thế hệ ngư dân gắn bó với biển. Những so sánh thú vị giữa các hòn đảo trong và ngoài nước mang lại góc nhìn đa chiều cho bạn đọc trẻ.

Đảo Phú Quý - Trở về Cù lao Khoai Xứ không chỉ là tập hợp các câu chuyện vùng biển đảo mà còn là lời nhắn nhủ về bảo tồn di sản, văn hóa và môi trường, giúp trẻ em hiểu và trân quý chủ quyền biển đảo quê hương.

Tác giả Lê Văn Chương là nhà báo chuyên viết về đề tài biển đảo. Anh đã đi thực tế ở nhiều đảo tiền tiêu của Tổ quốc như Trường Sa, DK1, Lý Sơn, Phú Quý…, ghi chép lại đời sống của ngư dân, chiến sĩ và biển đảo. Anh là tác giả của loạt sách Kể chuyện biển đảo với các tựa như Kể chuyện Hoàng Sa, Một chuyến du hành ra Trường Sa và nhà giàn DK1.