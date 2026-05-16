Danh tính gây bất ngờ của 'tiên nữ' gây sốt MXH Trung Quốc

Sau tốt nghiệp, cô làm việc cho một công ty thể thao với mức lương khoảng 5.000 nhân dân tệ (khoảng 19,4 triệu đồng) mỗi tháng. Tuy nhiên, công ty bắt đầu nợ lương từ năm thứ hai. Những công việc tiếp theo cũng không ổn định, thu nhập thấp, trong khi vị trí biên chế nhà nước từng được hứa hẹn cuối cùng không thành hiện thực. Để có thêm thu nhập, Ngô Liễu Phương học thêm chứng chỉ giáo viên múa và làm huấn luyện viên. Song, số tiền kiếm được vẫn không đủ để giúp gia đình vượt qua khoản nợ lớn. Cô thừa nhận từng nghĩ đến việc biểu diễn ở hộp đêm trước khi quyết định chuyển sang livestream. Ảnh: Douyin.