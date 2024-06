Gói dịch vụ game của Apple có đáng tiền?

Apple Arcade có nhiều tựa game thú vị, và người chơi không phải băn khoăn về quảng cáo. Tuy nhiên, giá dịch vụ cũng khá cao.

Arcade sẽ đáng giá nếu bạn dùng trong gói Apple One, hoặc có nhiều thiết bị Apple để chơi game. Ảnh: HowToGeek.

Apple chính là công ty mở đường cho mô hình “chợ ứng dụng” hiện đại. Nhờ lợi thế là sự phổ biến của iPhone, App Store của Táo khuyết thu hút lượng lớn nhà phát triển, các ứng dụng vì thế cũng đa dạng hơn.

Tuy nhiên, rất nhiều nhà phát triển trên App Store chọn làm ứng dụng miễn phí và tìm nguồn thu từ quảng cáo, đôi khi còn không có lựa chọn trả tiền để tắt quảng cáo. Đó là một trong những điều khó chịu đối với tôi, có khi chơi game 5 phút thì đã phải chờ 2 phút để quảng cáo.

“Game không quảng cáo” là một trong những lý do khiến dịch vụ Apple Arcade thu hút tôi. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy hứng thú với nhiều tựa game được phát hành qua gói thuê bao game này. Với mức giá 179.000 đồng/tháng, Arcade cung cấp khoảng 200 game, bao gồm một số game mà tôi rất muốn chơi.

Lựa chọn game đa dạng

Tôi từng chơi Football Manager trên máy tính nhiều năm, và cách đây 2 năm vẫn “mất ăn mất ngủ” với tựa game này trên máy tính. Tuy nhiên từ khi chuyển sang sử dụng MacBook, game không phát hành trực tiếp. Tựa game quản lý bóng đá chính là một phần lý do tôi muốn thử Arcade.

Ngoài một số game khá phức tạp như Football Manager, Arcade chủ yếu gồm các game có giao diện đơn giản hơn, phù hợp với dải thiết bị cảm ứng như iPhone, iPad. Rất nhiều game có hình ảnh sáng tạo, màu sắc sống động và phù hợp với người trẻ.

Dù không có đủ thời gian để thử hết các tựa game, tôi vẫn có ấn tượng với nhiều game ở các thể loại khác nhau.Rabbids Multiverse, game vừa ra mắt hôm 6/6 thuộc thể loại game phiêu lưu chiến thuật, với nhân vật chính là Rabbids, các chú thỏ dễ thương của Ubisoft. Hệ thống nhân vật và kỹ năng trong game rất rộng, nhưng hình ảnh và cách chơi vẫn đủ đơn giản để có thể làm quen nhanh.

Rabbids Multiverse, tựa game vừa được giới thiệu tuần qua có cách chơi khá thu hút. Ảnh: TA.

Assemble with Care cũng là game “giết thời gian” rất tốt. Đóng vai một cô gái mở tiệm sửa chữa, người chơi sẽ phải tìm cách tháo, lắp và sửa đủ mọi loại món đồ. Tôi đã tiêu hơn 30 phút trên một chuyến bay với tựa game này. Một tựa game kiểu giải đố đơn giản khác là Mini Motorways cũng từng khiến tôi mất nhiều ngày để tìm cách tối ưu đoạn đường nối giữa các khu vực, làm sao cho giao thông luôn thông suốt.

Theo Apple, nền tảng Arcade đang có trên 200 tựa game. Táo khuyết cũng liên tục giới thiệu các tựa game mới trên nền tảng này. Đầu tháng 6, có 4 game mới “đổ bộ”. Sẽ có thêm 3 game nữa xuất hiện trên Arcade vào tháng 7.

Guardian nhận định Arcade đang hướng tới các game mà gia đình có thể cùng chơi. Trang chủ dịch vụ Arcade gần đây tích cực quảng bá các game dễ chơi như Hello Kitty, Tamagotchi. Đây cũng chính là đối tượng chính mà Apple hướng đến: Các gia đình mà cha mẹ quen thuộc với công nghệ, và không ngại cho con tiếp xúc từ sớm.

Số lượng ngày càng tăng, với sự góp mặt của những tựa game từ các hãng phát triển lớn như Ubisoft (Rabbids Multiverse), Sports Interative (Football Manager) hay Visual Concepts (NBA 2K24) cho thấy Apple đang quan tâm hơn tới thị trường game.

“Mảng trò chơi hiện tại quan trọng với Apple hơn bao giờ hết”, Alex Rofman, Giám đốc Arcade tại Apple chia sẻ trong một bài phỏng vấn với Guardian.

Rofman cũng cho biết 2023 là năm rất thành công của Arcade, khi “mọi chỉ số đều đạt kỷ lục”. Giám đốc của Apple chia sẻ 2 tựa game ấn tượng nhất là Hello Kitty Island Adventure và What the Car. Tựa game Hello Kitty tận dụng được một trong những thương hiệu lớn nhất trong thị trường thương mại, còn What the Car giành giải Game của năm tại D.I.C.E. Awards.

Sẽ “hời” hơn nếu dùng nhiều dịch vụ Apple

Trong quãng thời gian trải nghiệm Arcade, có những game tôi cảm thấy rất hứng thú nhưng chỉ chơi chưa tới một tuần là bỏ. Cũng có những tựa game khiến tôi gắn bó lâu dài, lâu lâu lại mở lên chơi như Football Manager.

Với nhiều game đa dạng, tôi thường tìm thấy lựa chọn mới để khám phá, nhất là trước mỗi chuyến đi. Dù vậy, 2 điểm đáng giá nhất mà tôi thấy từ Arcade là không có quảng cáo và có thể chơi mà không cần mạng. Game không có quảng cáo giúp quá trình chơi không bị gián đoạn. Việc chơi game không cần mạng cũng giúp tôi chơi được kể cả khi đang ở trên máy bay.

Tôi nhận thấy mô hình “freemium”, trong đó nhà phát hành kiếm tiền bằng quảng cáo hoặc các vật dụng trong game, phù hợp hơn với người lớn, có khả năng kiểm soát hành vi. Trẻ em khi chơi những game có quảng cáo dễ bị dẫn vào vòng xoáy liên tục tải các game mới, vốn là những game bỏ tiền ra để quảng cáo trong game khác.

“Game miễn phí không thực sự thích hợp với các gia đình. Không hẳn là chúng có nội dung xấu, nhưng phụ huynh không thể cứ đưa iPad cho trẻ em thoải mái nếu lo sợ chúng có thể mua game hay thứ gì đó mất 100 USD ”, ông Rofman chia sẻ quan điểm.

Arcade cũng có nhiều tựa game phức tạp như Football Manager, vốn có giá bán lẻ khoảng hơn 1 triệu đồng. Ảnh: Trung Hiếu.

Điểm trừ khiến tôi phải cân nhắc việc duy trì sử dụng Arcade là mức giá. Tại thị trường Việt Nam, Arcade được bán lẻ với giá 179.000 đồng/tháng, hoặc mua kèm gói Apple One với mức giá từ 239.000 đồng/tháng. Mức thuê bao này không hề thấp, gấp khoảng 3 lần so với giá sử dụng Apple Music hoặc gói 200 GB của iCloud.

Mức giá của Arcade sẽ càng khiến tôi phải cân nhắc trong thời đại mà mọi dịch vụ đều chuyển sang dạng thuê bao. Tôi vốn đã trả tiền hàng tháng để nghe nhạc, xem video, đọc báo, dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh và ghi chú. Nếu muốn bỏ thêm tiền để chơi game, tôi sẽ cân nhắc cả gói PC Game Pass. Dịch vụ của Microsoft có nhiều tựa game bom tấn, với mức giá 59.000 đồng tháng, với “điểm trừ” duy nhất là chỉ chạy trên Windows.

Arcade sẽ hợp lý hơn nếu bạn là người dùng nhiều dịch vụ của Apple và chia sẻ với gia đình. Với gói Apple One, bạn sẽ được dùng Apple Music, Apple TV+, Arcade và 50 GB dung lượng iCloud. Nếu nâng lên gói gia đình, mức giá là 279.000 đồng/tháng, với điểm khác biệt là dung lượng iCloud nâng lên 200 GB và chia sẻ cho 5 người.

Khi xét tới tất cả những dịch vụ này, giá của Apple One sẽ hợp lý hơn. Dù vậy, nó chỉ phù hợp với những người hoàn toàn tin tưởng và sử dụng hệ sinh thái Apple. Nếu vẫn “vương vấn” game trên các nền tảng như Windows hoặc máy chơi game, bạn có nhiều lựa chọn hơn.