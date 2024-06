Đăng tin sai sự thật liên quan ông Thích Minh Tuệ, YouTuber bị xử phạt

Dùng những ngôn từ như “toang rồi”, “cực căng” và đưa tin sai sự thật khi ông Thích Minh Tuệ cùng đoàn đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, một YouTuber bị xử phạt.

Chiều 3/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp với Sở TT&TT, Công an xã Hương Thọ (TP Huế) làm việc với anh Nguyễn Văn T. (SN 1990, trú tại xã Thanh Tuyên, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, anh T. bị lực lượng chức năng mời làm việc để củng cố hồ sơ, xử phạt hành chính vì đã có hành vi đăng tải các video “giật tít”, “câu view”, thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương có liên quan đến ông Thích Minh Tuệ.

Chủ kênh Youtube “15s Bình Dương” Nguyễn Văn T. tại cơ quan chức năng. Ảnh Công an cung cấp.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định kênh Youtube “15s Bình Dương” được tạo lập từ ngày 28/3/2023 do anh T. quản lý.

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Văn T. đã nhận thức được việc bản thân đăng tải các video có tiêu đề, ảnh bìa thể hiện nội dung “giật tít”, “câu view”, thông tin sai sự thật về ANTT địa phương nơi ông Thích Minh Tuệ đi qua như: “toang rồi”, “cực căng”; một số nội dung mang hơi hướng mê tín dị đoan…

Việc đăng tải những nội dung này đã gây hoang mang trong nhân dân, tạo sự hiếu kỳ, tò mò dẫn đến việc tụ tập đông người, cản trở giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT.

Anh T. đã viết bản tường trình và xin cam đoan không tái diễn và chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Văn T. số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 101 Nghị định 15 năm 2020, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14 năm 2022.