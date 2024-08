Đăng tin báo chốt CSGT, người đàn ông ở Lâm Đồng bị xử phạt

Ngày 12/8, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp có hành vi 'báo chốt' giao thông trên mạng xã hội.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 6/8, Công an huyện Đạ Tẻh phát hiện một tài khoản Facebook đăng công khai trong nhóm “RAO VẶT ĐẠ TẺH” về hoạt động của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Ông V. tại cơ quan công an huyện Đạ Tẻh.

Ngay sau đó, Công an huyện này đã xác định ông N.V. (45 tuổi, trú tại thị trấn Đạ Tẻh) là người sử dụng tài khoản để đăng tải bài viết trên và mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông V. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an huyện Đạ Tẻh đã xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối ông V. về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

