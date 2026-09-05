Đằng sau các vai diễn của 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới'

Trước khi trở thành sao hạng A với nhiều bộ phim nổi tiếng toàn cầu như "Call Me by Your Name" hay "Dune", Timothée Chalamet đã tìm đến sách để làm tư liệu nghiên cứu diễn xuất.





Theo Tatler, Timothée Chalamet có một thói quen khá thú vị khi chuẩn bị cho vai diễn. Nam diễn viên thường đọc lại nguyên tác của bộ phim mình sắp tham gia, tìm tòi và suy ngẫm về những góc của nhân vật mà kịch bản điện ảnh chưa thể kể ra trọn vẹn. Với Call Me by Your Name, anh tìm thấy một Elio trong những dòng tâm trạng rối bời của một cậu trai 17 tuổi lần đầu biết yêu. Còn với Dune, đó lại là một Paul Atreides đứng trước bao ngổn ngang mâu thuẫn của dòng chảy của số phận cay đắng, khắc nghiệt.

Call Me by Your Name

Xuất bản năm 2007, Call Me by Your Name của nhà văn Mỹ André Aciman là một trong số cuốn sách yêu thích nhất của Timothée Chalamet. Câu chuyện kể về Elio Perlman, một thiếu niên 17 tuổi sống cùng gia đình tại miền Bắc Italy. Mùa hè năm ấy, Oliver, một học giả trẻ người Mỹ, đến ở cùng gia đình Elio để phục vụ quá trình nghiên cứu. Từ sự tò mò, hấp dẫn ban đầu đến tình yêu, ham muốn, ghen tuông và chia lìa, mối quan hệ giữa hai người trở thành kỷ niệm sống mãi trong tâm trí chàng trai năm ấy.

André Aciman từng giải thích rằng điều ông muốn khám phá là một con người “đang tự nghiên cứu chính mình”, đồng thời vẫn cố gắng thấu hiểu một con người khác. Chính lớp nội tâm dày đặc ấy khiến Call Me by Your Name khác với một chuyện tình cảm mùa hè thông thường, khi tác giả hướng ngòi bút vào những chuyển động rất nhỏ trong tâm trí Elio.

Chính cậu cũng chưa hiểu bản thân đang muốn gì, cần gì ở độ tuổi vừa chớm trưởng thành. Elio quan sát Oliver, đoán ý anh, tự mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình rồi loay hoay tìm cách giải thích những cảm xúc khó thể gọi tên. Tình yêu giữa họ chẳng êm đềm như khung cảnh thiên nhiên Địa Trung Hải, mà trải qua đủ cung bậc cảm xúc dưới con mắt của một cậu trai 17 tuổi.

Call Me by Your Name đưa tên tuổi Timothée Chalamet nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: Atlantic Books, Vouge.

Với Timothée Chalamet, đây là nguồn tư liệu quan trọng để xây dựng Elio. Trong cuộc trò chuyện với American Film Institute, nam diễn viên cho biết anh cảm thấy xúc động khi đọc cuốn sách và xem nó như một cánh cửa hiếm hoi mở vào tâm trí ám ảnh, phức tạp của một con người đang trưởng thành và cố gắng hiểu chính mình. Điều khiến Chalamet lo lắng nhất khi đóng phim là phải làm sao “xứng đáng với câu chuyện tình” đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều độc giả.

Trong tiểu thuyết, Aciman có thể dành hàng trang giấy cho một thay đổi rất nhỏ trong suy nghĩ, tâm trạng nhân vật. Để lột tả được những chuyển động vi tế ấy, Timothée Chalamet phải tìm cách diễn đạt sự do dự, ham muốn và bất an qua từng ánh mắt, nhịp thở, từng cử chỉ dù là rất nhỏ... Đây cũng là lý do cuốn sách trở thành tài liệu đặc biệt quan trọng để nam diễn viên tham khảo trước khi đóng bộ phim của Luca Guadagnino.

Anh tiết lộ trước khi quay đã đến Italy từ khá sớm, học piano và tiếng bản địa để phù hợp hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết. Anh cùng bạn diễn Armie Hammer cũng có khoảng ba tuần làm quen trước khi ghi hình, để rồi người xem được chứng kiến những khoảnh khắc tình cảm cực kỳ tự nhiên của cả hai trên màn ảnh.

Dune

Nếu Call Me by Your Name giúp Chalamet đi sâu vào nội tâm nhân vật bằng những chuyển động nhỏ nhất trong tâm lý, thì Dune lại mang đến cho nam diễn viên một cách tiếp cận rất khác.

Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Frank Herbert xuất bản năm 1965, kể về Paul Atreides, người thừa kế một gia tộc quyền lực bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành Arrakis, hành tinh sa mạc duy nhất sản xuất “hương dược” - loại tài nguyên quý giá nhất trong vũ trụ.

Sau biến cố khiến gia đình tan vỡ, Paul lưu lạc và sống cùng người Fremen, trước khi nhận ra bản thân đang trở thành trung tâm của một cuộc xung đột lớn hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng. Trong hành trình này, Paul học cách trở thành người lãnh đạo và chứng minh bản thân chính là Muad’Dib - đấng cứu thế của Dune.

Dune mang màu sắc khoa học giả tưởng nhưng trọng tâm lại kể về sự mâu thuẫn, đối đầu giữa các gia tộc trong một hệ thống chính trị mà hoàng đế là người nắm giữ quyền lực tối cao. Đây cũng là lý do đứa con tinh thần của Frank Herbert có đôi chút hơi khó đọc, nhưng cũng chính là điểm độc đáo mà hầu hết tác phẩm khoa học giả tưởng khác không có.

Dune được đánh giá là một trong số kiệt tác khoa học giả tưởng. Ảnh: Hodderscape, Warner Bros.

Cho đến nay, sau hơn nửa thế kỷ tồn tại, Dune vẫn được xem là thiên truyện nổi tiếng trong dòng văn học mà nó đại diện. Bằng bút pháp điêu luyện và uyên thâm, Frank Herbert có thể chinh phục mọi tầng lớp độc giả. Sự kết hợp khéo léo giữa các yếu tố như sinh thái học, sự suy tàn của các đề chế, văn hóa trung Đông, giới tính, chủ nghĩa anh hùng… đã khiến Dune không chỉ là một tác phẩm văn học đơn thuần mà là một sản phẩm nghệ thuật vĩ đại.

Trong cuộc phỏng vấn với Deadline, Timothée Chalamet chia sẻ rằng việc nắm trong tay một cuốn sách làm nguồn tư liệu tham khảo là “cheat code” tốt nhất đối với công việc diễn xuất. Nói cách khác, nguyên tác giống như một bản thiết kế chi tiết giúp anh hiểu sâu về nhân vật trước khi bước lên trường quay.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Document Journal, ngôi sao của loạt phim Dune chia sẻ rằng điều hấp dẫn nhất anh thấy ở cuốn sách này là quy mô gần như “Kinh Thánh” của nó. Dưới ngòi bút của Frank Herbert, những khó khăn và sự hy sinh mà Paul phải đối mặt để trở thành một nhà lãnh đạo hiện lên cực kỳ khốc liệt và ám ảnh, thứ đã thôi thúc Chalamet lột tả nhân vật sao cho chính xác nhất với những gì mà nguyên tác miêu tả. Anh cũng nhìn thấy sự tương đồng giữa việc gia tộc Harkonnen khai thác Arrakis với những hình thức con người khai thác môi trường vì lợi ích kinh tế trong thế giới hiện đại.