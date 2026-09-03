'Cú sốc' ở phòng vé Việt

"Hộ linh tráng sĩ" và "Quý tử vượt giàu" đều có màn thể hiện ảm đạm, khác xa dự đoán ban đầu. Tận dụng thời cơ, phim của Huỳnh Lập đang cố gắng bứt tốc về thành tích.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có thể lội ngược dòng, hướng tới cột mốc phòng vé 200 tỷ đồng , trong khi Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh và Quý tử vượt giàu phải chật vật bán vé trong mùa phim 2/9, có lẽ là kịch bản ban đầu ít ai ngờ tới.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, rạp Việt chứng kiến một loạt biến động khó lường. Mà để liên tưởng, hiện tượng này có phần tương tự những gì từng xảy ra ở mùa phim 30/4, khi 3 trên 4 phim Việt vốn được dự đoán đại thắng, nhưng sau cùng lại bại trận trước 2 phim kinh dị với quy mô nhỏ hơn.

Phim Huỳnh Lập gây bất ngờ về doanh thu

Tính đến cuối ngày 2/9, Box Office Vietnam ghi nhận tổng doanh thu của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là 173 tỷ đồng . Riêng trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, đứa con tinh thần của Huỳnh Lập mang về 13 tỷ đồng , với khoảng 130.000 đầu vé được bán ra. Tác phẩm vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp rạp Việt tuần thứ 3 liên tiếp, hiện duy trì trên 2.500 suất chiếu/ngày.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là bộ phim điện ảnh tiếp theo của Huỳnh Lập sau Nhà gia tiên. Trước đó, Nhà gia tiên từng gây sốt phòng vé Việt đầu năm 2025, mang về 243 tỷ đồng . Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ban đầu không được giới quan sát đánh giá quá cao về tiềm năng phòng vé, nhất là sau những phản ứng đầu tiên từ các suất chiếu đặc biệt.

Phim của Huỳnh Lập gây bất ngờ về doanh thu.

Cụ thể, phim ấn định lịch công chiếu vào 21/8. Song phát hiện khoảng trống thị trường, mặt khác để né đối đầu 2 phim đồng hương nên ê-kíp mở bán suất chiếu đặc biệt ngay từ 14/8. Thời điểm này, gần như không có phim Việt khác hiện diện ngoài rạp, trong khi các bom tấn quốc tế như Spider-Man: Brand New Day hay The Odyssey đều đã giảm nhiệt sau nhiều tuần bán vé.

Sau các suất chiếu sớm, đứa con tinh thần của Huỳnh Lập nhận về không ít phản hồi trái chiều. Phim có một số ý tưởng, tri ân chiến công của người lính và nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng biết ơn, tự hào dân tộc. Song, tác phẩm mắc nhiều lỗi kịch bản, diễn xuất, một số thông điệp bị nhồi nhét gượng gạo nên chưa thể thuyết phục những khán giả khó tính.

Chính vì vậy, giai đoạn đầu, tác phẩm mở màn kém bùng nổ, hiệu ứng phòng vé kém xa so với Nhà gia tiên. Song nhờ ưu thế thời điểm phát hành, tác phẩm vẫn được dự đoán sẽ kịp chạm mốc doanh thu 100 tỷ sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Bước ngoặt xảy ra khi hai phim nội địa mới ra mắt hụt hơi, tạo thời cơ cho Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục giữ sức nóng. Phim duy trì lượng suất chiếu và tốc độ bán vé khá ổn định, lại trở thành lựa chọn an toàn cho khán giả dịp lễ. Những ngày qua, ê-kíp tích cực truyền thông, cinetour quảng bá, giúp phim giữ được sức nóng và độ thảo luận. Với đà này, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu sẽ tiếp tục giữ vị trí top 1 phòng vé trong những ngày tới và có thể chạm mức doanh thu 200 tỷ.

Liệu có phép màu với "Hộ linh tráng sĩ" và "Quý tử vượt giàu"?

Cú sốc lớn nhất mùa phim 2/9 năm nay là việc Hộ linh tráng sĩ và Quý tử vượt giàu đều thất thế. Trước khi ra mắt, cả hai được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc đua gay cấn tranh ngôi vị top 1. Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra.

Hộ linh tráng sĩ thay đổi bản dựng sau khi vấp tranh cãi.

Hộ linh tráng sĩ ban đầu nhận được nhiều kỳ vọng vì là phim Việt được đầu tư lớn nhất lịch sử (khoảng 100 tỷ đồng ), quy tụ dàn ê-kíp hùng hậu và các diễn viên thực lực có, sức hút truyền thông cũng có. Tác phẩm mở bán một số suất đặc biệt từ 25/8, ngay lập tức vấp phải ý kiến trái chiều. Nhưng khác với Nghỉ hè sợ nghỉ hưu chỉ dừng lại ở những tranh cãi nhỏ lẻ, lượng bàn luận và review tiêu cực về bộ phim của Nguyễn Phan Quang Bình khiến tác phẩm nhanh chóng rơi vào cảnh khó bán vé. Phim gặp trở ngại ngay từ những ngày chiếu sớm, dù ban đầu được đánh giá là ứng viên tiềm năng nhất cho ngôi quán quân.

Trước khủng hoảng truyền thông, ê-kíp thể hiện thái độ cầu thị bằng cách khẩn trương chỉnh sửa và tung ra bản dựng mới (bắt đầu từ tối 30/8), khắc phục một số hạn chế bị khán giả phàn nàn trong phiên bản ban đầu. Song, tình hình phòng vé chưa cải thiện hơn với Hộ linh tráng sĩ là bao.

Tác phẩm sau hơn 1 tuần chiếu mang về tổng cộng 24 tỷ đồng . Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, phim xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp, chỉ kịp dắt túi gần 4 tỷ đồng trên hơn 1.500 suất chiếu.

Với đà bán vé hiện tại, tác phẩm sẽ phải rất chật vật để đạt được cột mốc doanh thu 50 tỷ đồng . Nếu không có cú lật kèo nào xảy ra, Hộ linh tráng sĩ đối diện nguy cơ lỗ nặng, khi điểm hòa vốn được ước tính rơi vào khoảng 180- 200 tỷ đồng .

Còn với Quý tử vượt giàu, phim ban đầu cũng nhận được sự chú ý khi có đạo diễn là Nguyễn Quang Dũng, lại quy tụ những diễn viên quen thuộc như vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật. Tác phẩm thuộc chủ đề gia đình, hài hước - vốn cũng là lựa chọn an toàn và phổ biến của đại chúng trong dịp nghỉ lễ.

Tương tự Hộ linh tráng sĩ, phim có mở màn kém xa kỳ vọng, tình trạng bán vé ảm đạm. Những ngày đầu, cả hai phim có tốc độ bán vé chậm gần như tương đương. Tuy nhiên, Quý tử vượt giàu không vướng phải khủng hoảng truyền thông như đối thủ đồng hương, dù chất lượng chưa hẳn đã vượt trội.

Quý tử vượt giàu đang lội ngược dòng và có thể hòa vốn.

Những ngày gần đây, bộ phim của Nguyễn Quang Dũng đang có dấu hiệu lội ngược dòng, hiện đã vượt lên vị trí top 2 phòng vé. Ở ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, phim thu khoảng 8 tỷ đồng , tức gấp đôi so với Hộ linh tráng sĩ. Tổng doanh thu Quý tử vượt giàu theo ghi nhận ở tối 2/9 là 37 tỷ đồng .

Nếu duy trì được tốc độ bán vé hiện tại, cộng thêm chiến dịch truyền thông giữ nhiệt, Quý tử vượt giàu có thể thu tối thiểu 60-65 đồng trước khi rời rạp. Đây đã là ngưỡng thành tích an toàn, có thể giúp nhà sản xuất thu hồi vốn.