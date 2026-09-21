Hồ Hoài Anh tham lam 'bày biện' ở Bốc Fest liệu có hay?

Hồ Hoài Anh bắt tay bạn thân Mars Anh Tú (Ca sĩ Tú Dưa) làm lễ hội âm nhạc tinh thần rock, thu hút 5.000 khán giả tại Thủ đô.

Cuối tuần vừa qua, tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) Lễ hội âm nhạc Bốc Fest 2026 được diễn ra theo như đúng tinh thần của Hồ Hoài Anh: tự do - phóng khoáng - bứt phá - rực lửa.

Lần đầu tiên tổ chức, Bốc Fest do Hồ Hoài Anh cầm trịch trong vai trò Giám đốc âm nhạc kiêm Tổng đạo diễn, dàn line-up quy tụ 11 gương mặt gồm những nghệ sĩ nổi bật của dòng nhạc rock như: Bức Tường, Hải Bột, Đỗ Hoàng Hiệp hay giọng ca mang năng lượng tươi mới như: Vinh Khuất, RHYDER Quang Anh, Vũ Thanh Vân, 52Hz, LEXXY…

Bốc Fest kéo dài gần 5 tiếng, diễn ra với gần 50 tiết mục. Lấy rock là DNA nhưng lại không phải một đêm nhạc thuần Rock, đêm nhạc mở rộng biên độ không gian âm nhạc đa sắc màu như dream pop, world music, Pop, Ballad, R&B… Điều đó khiến những người không phải gu nhạc rock vẫn dễ thưởng thức, dễ cảm để cùng Bốc Fest.

Thay vì chỉ những set diễn riêng của từng nghệ sĩ, đêm diễn được xây dựng theo cấu trúc kết nối thành những “duo” của từng cặp nghệ sĩ. Đây cũng chính là ý đồ của nhà sản xuất kể về sự giao thoa, kết nối âm nhạc của 2 lứa thế hệ nghệ sĩ.

Khởi động đêm nhạc khán giả được thưởng thức âm nhạc từ band 7UPPERCUTS, Picker Band.

Vũ Thanh Vân bắt đầu cho set diễn cá nhân xen kẽ các duo, ca sĩ giữ được phong độ vốn có, xinh đẹp, tạo nên sự hấp dẫn ngay khi xuất hiện. Cô hát 3 ca khúc hit: Xin đừng, Khó để yêu, Em không. Phần kết hợp với Đỗ Hoàng Hiệp trong ca khúc Hương Ngọc Lan tạo cảm xúc dễ chịu cho khán giả.

Vũ Thanh Vân kết hợp Đỗ Hoàng Hiệp. Ảnh: BTC.

Khai thác chất liệu văn hoá, âm nhạc dân tộc trên tinh thần rock

Set diễn của Đỗ Hoàng Hiệp mới thật sự chạm mood của Bốc Fest” Nam ca sĩ thả giọng trong 3 bài liên tiếp: Cô Đôi Thượng Ngàn, Trống vắng, Bay. Chất giọng cao vút, âm vực rộng giúp Đỗ Hoàng Hiệp toả sáng trong bản phối mới. Thế mạnh của Hồ Hoài Anh là world music được kết hợp với tinh thần rock giúp tiết mục đạt được hiệu quả, “kích hoạt” khán giả phấn khích nhún nhảy, hò reo không muốn ngừng.

Chưa hết, chất liệu văn hoá, tinh thần âm nhạc dân tộc được Hồ Hoài Anh đưa vào Fest trong “Trạm văn hóa”, tinh thần này còn được nối dài với phần trình diễn của The Flop với Khế Ước, Đại Khải Hoàn, Người Ở Đừng Về, Nhất Bái Thiên Địa. Ban nhạc rock indie đem đến những khoảnh khắc bùng cháy. Gia Lộc - vocalist vốn thích nhạc điện tử - với bản phối từ Hồ Hoài Anh, Lộc “như cá gặp nước”. Giọng ca 1999 thú nhận hát bằng cả tính mạng, anh tiết lộ từng có 2 tháng mất giọng, không thể lên sân khấu.

Thế nhưng bên cạnh âm nhạc, phần giao lưu của nam ca sĩ hơi cường điệu, nặng tính “tuyên ngôn, khẩu hiệu” vì thế có phần tạo cảm giác khiên cưỡng.

Với không gian của Fest, tinh thần âm nhạc dân tộc trên nền rock đem đến sự thú vị. Hồ Hoài Anh xử lý mượt mà, lớp lang. Đưa chất rock vào âm nhạc dân tộc để khơi gợi tình yêu văn hoá dân tộc, màu sắc và đa dạng.

Tinh thần của người trẻ, sự tự do, ngẫu hứng

Điểm đặc sắc của Fest chính là sự cởi mở trong âm nhạc. Không gò bó vào một thể loại nhất định. Chính vì thế những khách mời phần nào cho thấy tinh thần đó. Vinh Khuất là chân dung nghệ sĩ phóng khoáng, sáng tạo và ngẫu hứng. Vũ Thanh Vân, 52Hz, LEXXY là năng lượng của những người trẻ, hình ảnh nghệ sĩ performance.

Vinh Khuất xuất hiện với Phá tan màn đêm, Như bài tình ca, Việt Nam. Anh tiếp tục phát huy cá tính âm nhạc, sẵn sàng chỉnh trang nhạc cụ tại sân khấu, liên tục di chuyển thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ giàu năng lượng.

Khoảnh khắc gây chú ý của vợ chồng 52Hz. Ảnh: BTC.

"Em xinh" 52Hz với các ca khúc Take me back, Mê cung tình yêu. Phần trình diễn của “Công chúa R&B” của giới indie tạo ra sự kết nối với khán giả trẻ. Cô có màn kết hợp với chồng là producer Rio (Đỗ Việt Tiến) trong ca khúc Vạn vật như muốn ta bên nhau. Kết thúc phần trình diễn là một màn khóa môi ngọt ngào của cặp đôi khiến người hâm mộ "tan chảy".

Có lẽ, LEXX (Nguyễn Ngân Hà) nghệ sĩ của Mars Entertainmnet lại là một điều thú vị. LEXXY hát Trạng thái mơ hồ, Niệm Chíll và Bật đèn xanh. 3 ca khúc nằm trong EP đầu tay mang tên FLEXXY ra mắt vào hồi tháng 6. Cô xuất hiện ấn tượng, xinh đẹp và đầy sức hút mới mẻ. Bên cạnh khả năng hát live tốt, nữ ca sĩ còn ghi điểm vũ đạo lôi cuốn.

LEXXY còn có phần kết hợp cùng Vinh Khuất với bản hit Quá lâu. Việc biểu diễn cùng một nghệ sĩ giàu tính ngẫu hứng như Vinh Khuất quả thực là thử thách đối với nghệ sĩ mới. Thế nhưng LEXXY đã tạo ra sự giao đãi rất vừa vặn và thăng hoa. Điều đó cho thấy cô đang là một tân binh đáng gờm của nhạc Việt trong thời gian sắp tới.

Sức hút từ ngôi sao và “quái kiệt” rock

Bức Tường là linh hồn của “rock” Việt, nhóm thể hiện: Đi về phía mùa hè, Bông hồng thủy tinh, Trên đỉnh gió… Ca sĩ Nguyễn Việt Lâm dẫn dắt người nghe hòa vào không khí núi rừng Tây Bắc, cách hát đậm chất signature khiến Bức Tường chưa bao giờ cũ.

Bên cạnh đó, Hải Bột thu hút và hấp dẫn không kém. “Quái kiệt rock” dù ở tuổi 45, trên sân khấu vẫn phát ra phong thái của một nghệ sĩ “không màng tuổi tác”. Anh hát tận hưởng và phóng khoáng: Vì đời, Ông trời cô đơn, Đường về và Kẻ lạ mặt. Màu sắc mộc mạc, giàu tự sự của Hải Bột tạo nên một khoảng lắng hiếm có nhưng đắt giá giữa chương trình có nhiều tiết mục giàu năng lượng của rock đậm đặc.

Sự xuất hiện của RHYDER (Nguyễn Quang Anh) - học trò của Hồ Hoài Anh là một bất ngờ của đêm nhạc. Phần diễn riêng kéo dài khoảng 30 phút. Nam ca sĩ lần lượt mang đến Chịu cách mình nói thua, Từ chối hiểu, Chẳng tin vào tình yêu... Việc đặt phần trình diễn của RHYDER ở cuối chương trình giúp đêm nhạc chuyển từ màu sắc rock của Bức Tường sang nguồn năng lượng tươi trẻ, chuyển văn hoá rock sang thần tượng idol.

Tiết mục của RHYDER tạo điểm nhấn cho đêm nhạc. Ảnh: BTC.

RHYDER hát live tốt, vũ đạo cuốn hút. Đêm nhạc đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa các tượng đài Rock Việt và những gương mặt trẻ, sự giao thoa âm nhạc của hai thế hệ.

Ngoài âm nhạc, Hồ Hoài Anh đã biến Nhà máy xe lửa Gia Lâm trở thành chất liệu có thể kể chuyện, visual đậm chất rock, địa điểm lý tưởng để làm Festival. Chương trình đáng khen bởi âm thanh hay, khả năng chơi nhạc của BỐC BAND tốt.

Trong khuôn khổ 1 Fest gần 50 tiết mục, trải dài và quy tụ 11 gương mặt nghệ sĩ, Hồ Hoài Anh có phần tham lam. Tuy nhiên, thật đúng đắn khi chỉ nương vào tinh thần rock để âm nhạc có nhiều hơi thở, khán giả không bị “căng”, không cảm thấy quá tải.

Điểm trừ duy nhất có lẽ là sự cố kỹ thuật ở 1 số màn trình diễn, tạo ra khoảng nghỉ quá lâu để khán giả phải chờ đợi. Bên cạnh đó, vì lượng khán giả trung tuổi tại khu vực phía trên của sân khấu, họ vốn không không phải thế hệ đi đu idol nên chưa thể hòa mình nhún nhảy, tạo ra sự kết nối nghệ sĩ - khán giả đủ mạnh, vô hình chung nghệ sĩ ít nhiều “giảm nhiệt”, khó tạo ra nhiều hơn những màn tương tác gây hiệu ứng mạnh.