Dàn sao dự tiệc đón tuổi 50 của Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 bằng buổi tiệc riêng tư cùng dàn sao Hollywood vào tối 10/11.

Theo Page Six, tài tử Titanic mở tiệc ở Los Angeles (Mỹ), mời nhiều bạn bè trong giới như Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom, Robin Thicke, Paris Hilton, Mark Ruffalo, Cara Delevigne, Jennifer Meyer, Tyga, Jamie Foxx, võ sĩ MMA Chuck Liddell, Emile Hirsch... đến dự.

Pitt - người đóng cùng Leo trong Once Upon A Time… In Hollywood - được chụp ảnh lái xe đến bữa tiệc với người tình trẻ Ines de Ramon. Sự xuất hiện của Pitt khiến cánh paparazzi bất ngờ. Bởi hồi tháng 5, In Touch đưa tin anh và Leo căng thẳng, cạnh tranh gay gắt.

Perry diện váy lụa, trò chuyện rôm rả với chồng trước khi xuống xe. Trong khi đó, "nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton mặc váy ánh bạc cut-out khoe vòng eo, phối phụ kiện matching trang phục.

Dàn sao xuất hiện tại nhà riêng của Leonardo DiCaprio ở Los Angeles. Ảnh: Page Six.

Cô bạn gái người mẫu nóng bỏng của Leo, Vittoria Ceretti, và bạn thân của ngôi sao này, Tobey Maguire, cũng được cho là đã xuất hiện trong bữa tiệc. Cha đẻ Leo, ông George, 81 tuổi, và mẹ kế của tài tử tham dự ngày kỷ niệm đặc biệt của con trai.

Một khách mời cho Page Six biết DJ Meel chơi nhạc đến tận khuya và một chiếc bánh khổng lồ được phục vụ cùng rượu sâm panh.

Cách đây 10 năm, để đánh dấu cột mốc 40 tuổi, ngôi sao của Shutter Island đã tổ chức hàng loạt bữa tiệc tùng linh đình, bao gồm đêm tiệc tại quán bar từng là tụ điểm giải trí về đêm 1Oak.

Leo đạp xe cùng bạn gái Vittoria Ceretti hôm 13/10. Ảnh: Backgrid.

Thời điểm hiện tại, Leo đã có chỗ đứng vững chắc ở Hollywood với khối tài sản kếch xù, nhiều người mong ước. Tuy nhiên, thay vì đóng phim nhiều như trước, anh tập trung phát triển vai trò nhà sản xuất và dành thời gian cho bạn gái kém 24 tuổi.

DiCaprio chưa có phim nào được chiếu trong năm nay. Tác phẩm gần nhất anh đóng chính là Killers of the Flower Moon, thuộc thể loại lịch sử - tội phạm - giật gân, do Martin Scorsese đạo diễn.

Kể từ năm 2025, Leo được cho là mới bận rộn với 4 dự án, gồm The Battle of Baktan Cross; Roosevelt; The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder và Jim Jones. Ngoài thể hiện vai chính, anh đảm nhận cương vị sản xuất các tác phẩm.