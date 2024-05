Đàn châu chấu dày đặc tràn qua nhà dân, phá hoại hoa màu ở Lạng Sơn

Ngày 29/5, người dân xã Thiện Hòa (huyện Bình Gia, Lạng Sơn) cho biết, những ngày gần đây trên địa bàn xuất hiện đàn châu chấu tre lưng vàng từ trên rừng di chuyển xuống. Đàn châu chấu đậu dày đặc tại nhiều nhà dân và tấn công hoa màu.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều ruộng ngô đã bị đàn châu chấu phá hoại. Cây cảnh trong nhà dân cũng bị châu chấu ăn cụt lá.

Theo anh Hoàng Khởi (ở xã Thiện Hòa), đàn châu chấu chưa có dấu hiệu giảm số lượng, chúng tập trung nhiều hơn vào buổi tối nên nhiều nhà dân phải đóng cửa sớm để tránh bị bay vào nhà.

"Châu chấu đậu tập trung trên các cành cây, bờ tường. Tôi và người dân trong xã mỗi ngày đều đi bắt châu chấu để ăn hoặc bán với giá khoảng 30 nghìn đồng/kg", anh Khởi cho biết.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lý Việt Hưng (Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn) xác nhận, hiện tại đang có nạn châu chấu tại huyện Bình Gia. Sở NN&PTNT đã phối hợp với lực lượng chức năng huyện Bình Gia khoanh vùng và thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhằm tránh thiệt hại về hoa màu của người dân.

