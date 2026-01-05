Đắm mình trong không khí lễ hội sôi động ở Hong Kong dịp đầu năm

Thời điểm chuyển giao năm cũ và mới, Hong Kong bắt đầu ngập tràn không khí lễ hội sôi động, cùng nhiều sự kiện đậm bản sắc văn hóa, thu hút du khách yêu thích khám phá.

Hong Kong (Trung Quốc), thành phố không ngủ với sự giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và văn hóa truyền thống, luôn là điểm đến khiến khách Việt muốn khám phá. Chỉ mất vài tiếng bay, bạn sẽ được chiêm ngưỡng không gian thành phố rực rỡ ánh đèn, khu mua sắm nhộn nhịp, cảnh quan thiên nhiên ấn tượng có núi và biển.

Trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hong Kong

Hong Kong vốn nổi tiếng là thiên đường của các tín đồ mua sắm. Khu Causeway Bay, Tsim Sha Tsui hay Mong Kok thường tấp nập dòng người nhờ loạt trung tâm thương mại - từ Harbour City, ifc đến Times Square - với hàng trăm gian hàng mua sắm.

Causeway Bay là một trong những “thiên đường” mua sắm của tín đồ thời trang.

Đến Hong Kong, du khách không nên bỏ qua loạt điểm tham quan đã trở thành biểu tượng của thành phố cảng. Bạn nên thử đi tàu điện lên Victoria Peak, chiêm ngưỡng toàn cảnh cảng Victoria nổi tiếng, cùng 2 tòa nhà chọc trời và bán đảo Cửu Long. Trong khi đó, đại lộ Ngôi Sao đưa bạn đến khung cảnh đường chân trời và tìm hiểu những tên tuổi tạo nên dấu ấn ngành điện ảnh nơi đây.

Trên phà Star Ferry, du khách có dịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp của cảng Victoria.

Nếu muốn khám phá địa điểm mang đậm bản sắc văn hóa và nghệ thuật hơn, du khách có thể ghé khu Star Street, Kennedy Town hay đại lộ Lee Tung… Những khu vực này quy tụ dãy cà phê được thiết kế đẹp mắt, phòng trưng bày nghệ thuật hay góc phố đậm chất Hong Kong.

Khám phá loạt lễ hội “độc nhất” ở Hong Kong

Từ tháng 1, Hong Kong bước vào mùa lễ hội sôi động nhất năm. Chỉ trong vài tháng, bạn dường như cảm nhận rõ không khí chuyển giao: Từ ngập tràn sắc đỏ của Giáng sinh, đến lễ countdown đón năm mới và loạt lễ hội truyền thống trong Tết Nguyên đán. Đó là lý do nhiều người chọn du lịch Hong Kong thời điểm này - vừa tham quan và săn sale thoải mái, vừa hòa mình vào loạt sự kiện đặc biệt.

Nếu muốn khám phá một Hong Kong với nét truyền thống, bạn hãy thử đến vùng đất này trong Tết Nguyên đán. Khi đó, thành phố rực rỡ sắc đỏ đèn lồng, sôi động với màn múa lân và loạt sự kiện nhằm cầu năm mới bình an và may mắn.

Màn diễu hành phao khổng lồ được tổ chức trong Tết Nguyên Đán.

Lễ diễu hành đêm diễn ra vào mùng 1, dọc theo phố Tsim Sha Tsui, là hoạt động được người dân chờ đón dịp Tết Nguyên đán. Du khách không nên bỏ lỡ buổi diễu hành đêm với dàn xe hoa rực rỡ dọc theo những tuyến phố nhộn nhịp. Vào mùng 3, bạn cũng có thể thử vận may tại đường đua ngựa Sha Tin và thưởng thức màn trình diễn múa lân truyền thống để chào đón năm mới.

Dịp này, người dân Hong Kong thường ghé thăm cây ước nguyện tại làng Lam Tsuen. Mỗi người sẽ viết điều ước lên giấy vàng mã, đính kèm một quả quýt - loại quả tượng trưng cho sự may mắn. Họ tin rằng việc ném quả quýt lên cây - càng cao càng tốt - sẽ giúp điều ước trở thành sự thật.

Đặc biệt, du khách đừng quên cầu bình an ở các đền chùa ở Hong Kong. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi đền hàng trăm năm tuổi, mang đậm nét kiến trúc đặc trưng thời xưa. Thiền viện Po Lin (đảo Lantau) là nơi bạn có thể đến để cầu may và chiêm ngưỡng tượng Phật cao 34 m, được xây dựng trong 12 năm. Ngoài ra, còn có đền Wong Tai Sin (Kowloon) để du khách thắp hương cầu phúc và đền Che Kung (Sai Kung) nổi tiếng với trải nghiệm quay bánh xe cầu may.

Đầu năm, người dân và du khách đến đền Wong Tai Sin cầu bình an và may mắn.

Cuối cùng, tín đồ du lịch nên thử lẩu Poon Choi và Nin Gou (bánh tồ) - hai món ăn truyền thống trong Tết Nguyên đán của người dân nơi đây. Xuất hiện từ triều đại nhà Tống (960-1279), lẩu Pon Choi gồm nhiều lớp nguyên liệu tươi ngon như thịt bò, thịt gà, hải sâm… được xếp trong nồi đất lớn. Món ăn biểu trưng cho sự đoàn kết, gắn bó và đủ đầy trong năm mới. Trong khi đó, bánh Nin Gou được làm từ gạo nếp và đường nâu, có vị ngọt thanh và mang ý nghĩa “cầu chúc năm mới nhiều điều tốt đẹp hơn năm cũ”.

Lẩu Poon Choi là món ăn tượng trưng cho sự đoàn kết, sum vầy và sung túc.

Dịp đầu năm là thời điểm đẹp nhất để cảm nhận trọn vẹn Hong Kong. Đó là tổ hợp trải nghiệm thú vị: Sự náo nhiệt của lễ hội lớn, cảm giác an yên khi cầu may trong ngôi đền cổ và tinh thần “quẩy” hết mình trong khu phố nhộn nhịp.