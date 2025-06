Đại tá Lê Quang Nhân giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định

Bộ Công an công bố quyết định điều động Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Chiều 12/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác điều động cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Quang Nhân được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Theo quyết định điều động, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định. Cùng đó, Đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được giao phụ trách Công an tỉnh thay ông Nhân.

Đại tá Lê Quang Nhân, 56 tuổi, quê Hà Tĩnh, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong ngành như Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai, Phó giám đốc Công an Bình Thuận và Công an Đồng Nai.

Ông giữ chức Giám đốc Công an Bình Thuận từ tháng 3/2023 đến nay.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Định tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6 đối với Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Đồng thời công bố quyết định của Bộ trưởng Công an giao nhiệm vụ Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc, phụ trách Công an tỉnh Bình Định kể từ ngày 1/6.