Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, PGĐ Công an Vĩnh Long nghỉ hưu từ 1/6

Công an tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại Vĩnh Long, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Huỳnh Thanh Mộng (58 tuổi), Phó Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 1/6.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao quyết định cho Đại tá Huỳnh Thanh Mộng. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận những đóng góp của Đại tá Huỳnh Thanh Mộng đối với những thành tích chung của Công an tỉnh thời gian qua.

Qua gần 41 năm công tác trong lực lượng công an, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống trong sáng của người cán bộ, đảng viên, người chiến sỹ Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Nhựt và Đại tá Phan Văn Trảng. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Tại Tiền Giang, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Văn Nhựt (60 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang kể từ ngày 1/6/2025; Quyết định giao quyền phụ trách đơn vị đối với Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh kể từ ngày 1/6/2025.

Đồng thời tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang công bố quyết định của Bộ trưởng về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Phan Văn Trảng (61 tuổi), Phó Giám đốc Công an tỉnh.