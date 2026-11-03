Dải phân cách đại lộ ở Ninh Bình biến thành ruộng dứa

Phía sau những luống dứa xanh mướt, thẳng hàng trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) lại là câu chuyện về quản lý đất công, an toàn giao thông.

Thời gian gần đây, nhiều người đi trên đại lộ Hoa Lư, đoạn qua các xã Phú Long, Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình), không khỏi bất ngờ khi chứng kiến những ruộng dứa xanh mướt xuất hiện ngay giữa tuyến đường.

Trên dải phân cách rộng khoảng 15-20m, hàng nghìn cây dứa được trồng thành từng luống thẳng tắp, phát triển xanh tốt, tạo nên khung cảnh khác lạ giữa đại lộ. Đáng chú ý, những ruộng dứa này không nằm trong quy hoạch cảnh quan của tuyến đường mà do người dân tự ý tận dụng phần đất dải phân cách để canh tác.

Những luống dứa trên dải phân cách thuộc đại lộ Hoa Lư. Ảnh: N.L.

Ông Đặng Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Long cho biết, đại lộ Hoa Lư chạy qua địa bàn xã dài khoảng 11km. Trong đó, người dân đang trồng dứa trên dải phân cách với chiều dài hơn 1km.

Theo ông Tuấn, tuyến đường hiện thuộc quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình. Trước tình trạng người dân tự ý trồng hoa màu, chính quyền địa phương đã có văn bản tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định.

Không chỉ trồng dứa, tại một số vị trí trên tuyến đường, người dân còn tự ý san gạt đất để trồng ngô, lạc và các loại hoa màu khác. Đáng nói, thực tế trên đại lộ Hoa Lư đang xuất hiện hình ảnh tương phản. Những đoạn dải phân cách được người dân tận dụng trồng dứa khá thông thoáng, cây trồng ngay hàng thẳng lối. Trong khi đó, nhiều đoạn không có người canh tác lại bị cỏ dại, lau sậy mọc um tùm.

Điển hình tại khu vực nút giao Đồng Giao, lối lên cao tốc Bắc - Nam thuộc phường Tam Điệp, nhiều vị trí trên dải phân cách bị bỏ hoang, cỏ dại phát triển rậm rạp. Có nơi, lau sậy mọc cao quá đầu người, thậm chí tràn xuống sát lòng đường, ảnh hưởng đến mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Dù tạo nên những mảng xanh đẹp mắt, việc người dân tự ý biến dải phân cách thành đất canh tác không phù hợp với thiết kế và quy định bảo vệ công trình giao thông. Theo hồ sơ thiết kế ban đầu, hai bên đại lộ Hoa Lư được quy hoạch trồng cây xà cừ, còn dải phân cách giữa dành để trồng cây cảnh, thảm cỏ nhằm tạo cảnh quan cho tuyến đường.

Trước tình trạng người dân tự ý trồng dứa, ngô và các loại hoa màu trong phạm vi dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề nghị các địa phương liên quan phối hợp xử lý.

Theo đó, chủ đầu tư đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác thu dọn cây trồng, hoàn trả mặt bằng để phục vụ thi công dự án theo đúng thiết kế và tiến độ.

Ban Quản lý dự án xác định việc tự ý san gạt đất, trồng cây và canh tác trong phạm vi dự án là không đúng quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình giao thông.

Đặc biệt, hoạt động canh tác có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước tại dải phân cách, chất lượng công trình và an toàn giao thông trên tuyến.