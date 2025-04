Đài khí tượng nói về tin 'nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM lên tới 53 độ C'

Bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động của các lãnh đạo dịp lễ 30/4

0

Bộ Công an yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế... trong dịp lễ 30/4-1/5.