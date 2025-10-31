Ngày 31/10, tại Tòa nhà Trung tâm VTV (Hà Nội), Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Đài Truyền hình Việt Nam, thể hiện ý chí và khát vọng cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đài Truyền hình Quốc gia. Đại hội diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trong bài phát biểu, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm đã nêu định hướng trọng tâm về phát triển tổ chức, công tác đoàn thanh niên, đào tạo cán bộ trẻ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao đời sống người lao động.

Với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phụng sự”, Đại hội quy tụ 144 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên thuộc 22 cơ sở Đoàn trực thuộc, cùng 35 đại biểu khách mời.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: Phùng Anh.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm khẳng định con người là trung tâm của mọi chính sách phát triển - công nghệ có thể giúp tối ưu chi phí, nhưng chính con người mới tạo nên thương hiệu VTV.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, đánh giá những kết quả nổi bật, chỉ ra hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp công tác Đoàn giai đoạn 2025-2030. Đây là thời kỳ Đài THVN đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng tới nền báo chí - truyền thông chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Giai đoạn 2025-2030 là thời kỳ chuyển động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số. Với đặc thù là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, tuổi trẻ VTV vừa phải làm chủ công nghệ, vừa giữ vững bản sắc văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm mong Đoàn Thanh niên sẽ lan tỏa tinh thần này trong toàn hệ thống, biến đây thành phong trào thi đua tích cực, nơi mỗi thử thách đều là một cơ hội để tiến lên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài THVN xác định phương hướng xuyên suốt: Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; lấy trí tuệ, năng lực, khát vọng của thanh niên làm trung tâm; lấy chuyển đổi số và sáng tạo nội dung làm động lực đột phá; lấy nhiệm vụ chính trị của Đài Truyền hình Quốc gia làm mục tiêu hành động.

Ba mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2025-2030: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp, là lực lượng xung kích, dự bị tin cậy của Đảng; Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến cho thanh niên; Phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ VTV trong chuyển đổi số, sản xuất nội dung chất lượng cao, góp phần xây dựng Đài THVN hiện đại, nhân văn, hội nhập quốc tế.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ VIII là dấu mốc quan trọng, thể hiện niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ VTV trong thời kỳ mới.

Với tinh thần "Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phụng sự", tuổi trẻ Đài THVN quyết tâm tiếp nối truyền thống 55 năm của Đài Truyền hình Quốc gia, góp phần xây dựng nền báo chí - truyền thông hiện đại, nhân văn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Hoài Đảm được bầu làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài truyền hình Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Đức Chung và Chu Trần Hùng làm Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài truyền hình Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.