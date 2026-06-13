Đại học CMC tặng máy tính bảng cho tân sinh viên

Không chỉ mở rộng cơ hội trúng tuyển qua phương thức tuyển sinh linh hoạt, Đại học CMC còn “tiếp lửa” cho tân sinh viên bằng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập, mùa tuyển sinh 2026, Đại học CMC (mã trường CMC) triển khai trao quà tặng quy mô lớn đến sinh viên nhập học. Trước đó, trường đại học này cũng được chú ý khi tặng laptop cho sinh viên năm 2024 và 2025.

Trao tặng máy tính bảng và học bổng cho tân sinh viên

Thí sinh nhập học Đại học CMC sẽ được nhận một máy tính bảng nếu lựa chọn CMC là nguyện vọng 1, 2 hoặc 3 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thỏa mãn một trong các điều kiện sau. Thứ nhất, thí sinh đã tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học CMC (CMC-TEST). Thứ hai, thí sinh có tổng điểm học bạ kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt 31/40 điểm trở lên (bao gồm điểm cộng).

Đại học CMC trao tặng laptop cho sinh viên năm 2024 và 2025.

Bên cạnh đó, Đại học CMC tiếp tục triển khai quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỷ đồng cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Trong đó, cơ sở Hà Nội dự kiến có 370 suất học bổng, cơ sở TP.HCM có 155 suất với mức từ 30% đến 100% học phí toàn bộ các năm học.

Thí sinh có thể xét học bổng vào trường qua các phương thức như: Điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOPIK, HSK…), điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc các giải học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên. Học bổng được áp dụng xuyên suốt quá trình học tập nếu sinh viên duy trì GPA đạt tối thiểu 3.0/4.0.

Đây là quỹ học bổng được trường duy trì từ khi thành lập nhằm khuyến khích thí sinh có thành tích học tập tốt.

Lợi thế từ tổ hợp xét tuyển linh hoạt

Theo Đại học CMC, năm 2026, nhà trường tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu với 19 ngành và chương trình đào tạo.

Học phí Đại học CMC năm 2026.

Đối với các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo... tổ hợp xét tuyển gồm Toán nhân 2 và cộng điểm 2 môn bất kỳ.

Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (IC Design), tổ hợp xét tuyển là Toán nhân 2 cộng điểm Lý/Hóa và một môn bất kỳ.

Với các ngành còn lại, thí sinh có thể lựa chọn Toán hoặc Văn để nhân hệ số 2. Tổ hợp xét tuyển gồm Toán/Văn nhân 2 và cộng điểm 2 môn bất kỳ.

Thay vì sử dụng tổ hợp xét tuyển truyền thống như A00, C00, D00... Đại học CMC sử dụng tổ hợp mới linh hoạt hơn cho từng ngành. Thí sinh được tự chọn 2 môn bất kỳ từ 10 môn quy định, gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ, Giáo dục kinh tế - pháp luật và Ngữ văn. Việc mở rộng danh mục môn xét tuyển giúp thí sinh tối ưu hóa điểm số dựa trên năng lực học tập toàn diện.

Môi trường đào tạo ứng dụng AI

Theo định hướng xây dựng mô hình đại học AI (AI University), Đại học CMC đưa vào vận hành trợ lý đào tạo AI như trợ giảng số, hỗ trợ sinh viên 24/7 tra cứu thông tin học tập và quy trình đào tạo.

Trợ lý đào tạo AI đóng vai trò bạn đồng hành, cá nhân hóa việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, giải quyết khó khăn và đảm bảo tuân thủ quy định nhà trường.

Bên cạnh đó, với lợi thế trực thuộc Tập đoàn CMC, Đại học CMC tăng cường hợp tác với nhiều trường đại học và đơn vị quốc tế như Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Đại học Sư phạm Thủ đô (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Mokpo (Hàn Quốc), Đại học Steinbeis (Đức)... nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, mang lại cơ hội trao đổi quốc tế và cơ hội việc làm cho sinh viên.

Nhà trường cũng cam kết sinh viên được thực tập tại Tập đoàn CMC và đối tác lớn như Samsung, Microsoft... Với cam kết này, sinh viên sẽ có học kỳ thực tập kéo dài 4 tháng và làm việc như nhân viên chính thức nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp.