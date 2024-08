Đại học Bách khoa Hà Nội đăng bài viết cảnh báo sinh viên không khai thông tin trong phiếu khảo sát do người lạ cung cấp.

Đại học Bách khoa Hà Nội cảnh báo sinh viên không điền phiếu khảo sát. Ảnh: HUST.

Sáng 28/8, trang Công tác Sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội đăng bài viết cảnh báo tân sinh viên không khai thông tin vào tờ giấy lạ do người khác cung cấp.

Cụ thể, tờ giấy này là phiếu khảo sát với nội dung "Cảm nhận của tân sinh viên về ngày nhập học".

Phiếu khảo sát này yêu cầu người thực hiện phải cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, email. 4 câu hỏi khảo sát liên quan đến cảm nhận của sinh viên trong ngày nhập học, các thông tin mà sinh viên quan tâm, khó khăn trong việc học tiếng Anh và lời đề nghị tặng quà sau khi làm khảo sát.

Phiếu khảo sát sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhận được.

Đơn vị khảo sát được nêu trong tờ giấy là "Tổ chức nghiên cứu thăm dò dư luận - Organization of public research and survey in Vietnam". Tri Thức - Znews không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan tổ chức này.

Cũng trong thời gian tân sinh viên nhập học, hàng loạt trường đại học trên cả nước đăng bài viết cảnh báo các hình thức lừa đảo như lừa chuyển học phí, lừa chuyển tiền ký túc xá hoặc gửi thông tin giả về chính sách ưu đãi học phí.

Các trường đã đưa ra cảnh báo lừa đảo nhập học bao gồm: Đại học Công thương TP.HCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Đại học Phenikaa, Đại học Y Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM).