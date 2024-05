Đại gia sở hữu 7 công ty, trốn thuế gần 63 tỷ đồng

Phá ổ bạc trong chợ hoa Quảng An ở Hà Nội

0

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin về việc triệt phá sới bạc do Nguyễn Nam Trường (SN 1975, là chủ cơ sở trong chợ hoa Quảng An) cầm đầu.