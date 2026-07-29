Đại diện VKS nói 'không thể chấp nhận' quan điểm bào chữa cho 2 cán bộ Hải quan

Bào chữa cho cựu cán bộ Hải quan, luật sư cho rằng thân chủ chỉ nhận tiền "quà tặng cá nhân" chứ không phải nhận hối lộ, nhưng đại diện VKS đã phản bác quan điểm của luật sư.

Ngày 29/7, phiên xét xử 14 bị cáo trong vụ án "sản xuất hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty MediPhar và hệ sinh thái, tiếp tục với phần bào chữa của luật sư, quan điểm đối đáp của đại diện Viện kiểm sát.

Ở phần này, các luật sư bào chữa đều nêu tình tiết giảm nhẹ, vai trò thứ yếu của thân chủ để xin Hội đồng xét xử cho hưởng chính sách khoan hồng.

Riêng ý kiến bào chữa của luật sư bảo vệ quyền lợi cho 2 cựu cán bộ Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) và Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó phòng thuộc Cục giám sát quản lý về Hải quan) lại trở thành tâm điểm tranh luận.

Bị cáo và nhóm luật sư bào chữa.

Cụ thể, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thế Việt cho rằng việc thân chủ nhận tiền xét trên phương diện công chức là chưa đúng nhưng "cái không đúng này chưa hẳn là hành vi phạm tội", bởi không có yếu tố "vòi vĩnh".

Theo luật sư, bị cáo Việt nhận tiền trong tâm thế đã tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, chứ không phải nhận tiền để thực hiện hành vi trái pháp luật. Do đó, khoản tiền doanh nghiệp đưa chỉ là "quà tặng cá nhân" chứ không phải hối lộ.

Xét về góc độ thẩm quyền, luật sư cho rằng Cục Giám sát quản lý về Hải quan chỉ có chức năng hướng dẫn, giải đáp vướng mắc pháp luật và nghiệp vụ cho doanh nghiệp, không có thẩm quyền trực tiếp quyết định việc thông quan hàng hóa.

Chính vì thế, luật sư khẳng định không thể kết luận thân chủ nhận hối lộ để "tạo điều kiện thông quan" hàng hóa, việc yêu cầu doanh nghiệp sửa công văn, hồ sơ cũng là trách nhiệm chuyên môn bắt buộc, không phải hành vi gây khó dễ nhằm đòi tiền hối lộ.

Trong khi, luật sư của bị cáo Nguyễn Hữu Tuân cho hay hành vi nhận tiền của thân chủ "phụ thuộc vào cấp trên" là bị cáo Việt.

Theo lập luận của luật sư, bị cáo Tuân với vai trò là phó phòng, không có quyền quyết định cuối cùng hoặc can thiệp sâu vào quy trình thông quan nếu không có sự đồng ý của lãnh đạo.

"Khi nhận 300 triệu đồng ứng trước từ doanh nghiệp, bị cáo Tuân mang toàn bộ lên phòng đưa cho Việt; khi nhận tiếp 1,2 tỷ đồng , Tuân cũng chia ngay cho cấp trên 400 triệu đồng", luật sư nói và phân tích những tình tiết này cho thấy Tuân hoàn toàn không có khả năng tự mình nhận lời giúp doanh nghiệp nếu không có sự "gợi ý" của Việt.

Từ đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét vai trò của thân chủ mang tính chất "phái sinh", phụ thuộc cấp trên và tuyên mức án nhẹ hơn.

Các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa.

"Nếu cán bộ vô tư đã không để họ mang tiền tỷ đến tận cổng cơ quan rồi mới giải quyết"

Đối đáp lại quan điểm bào chữa của luật sư, các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố nói "không thể chấp nhận".

Theo Kiểm sát viên, Luật Cán bộ, công chức và Luật Phòng, chống tham nhũng đều nghiêm cấm người có chức vụ, quyền hạn nhận bất kỳ lợi ích nào từ người có công việc thuộc phạm vi mình giải quyết. Nếu cán bộ nào làm xong việc cũng nhận tiền, cho rằng đó chỉ là "cảm ơn", không phải phạm tội sẽ dẫn đến hệ quả rất nguy hiểm.

"Nếu người nào có chức vụ, quyền hạn cũng có thể nhận tiền của tổ chức, cá nhân có công việc thuộc phạm vi mình giải quyết với lý do cảm ơn sau khi công việc hoàn thành thì ranh giới giữa trách nhiệm thực thi công vụ với việc hưởng lợi ích vật chất từ công vụ sẽ bị xóa nhòa. Vì thế, pháp luật nghiêm cấm người có chức vụ, quyền hạn nhận bất kỳ khoản lợi ích nào từ người đang có công việc phụ thuộc mình giải quyết", Kiểm sát viên nhấn mạnh.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Việt 5-6 năm tù; Tuân 7-8 năm tù, tội "Nhận hối lộ".

Viện Kiểm sát xác định bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất và nhận của Nguyễn Năng Mạnh (chủ chuỗi doanh nghiệp sản xuất hàng giả) số tiền 1,5 tỷ đồng, sau đó đưa cho cấp trên là Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng để "tạo điều kiện" giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu của Mạnh thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.

Còn bị cáo Việt, nhờ cấp dưới "đóng giả" làm đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ cho bị cáo Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế) 50 triệu đồng, để Cục Quản lý dược có văn bản trả lời Cục Giám sát quản lý về Hải quan sớm và có nội dung theo hướng tạo điều kiện cho Công ty Hùng Phương được nhập khẩu hàng.