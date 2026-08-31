Đặc điểm, chẩn đoán ung thư đại trực tràng

Căn bệnh phổ biến này liên quan lớn đến chế độ ăn và tiền sử viêm nhiễm. Nhận biết sớm triệu chứng để điều trị kịp thời giúp cải thiện đáng kể tiên lượng sống.

Ung thư đại trực tràng có thể tiến triển âm thầm với những triệu chứng mơ hồ, vì vậy người có nguy cơ nên chủ động tầm soát để phát hiện bệnh sớm. Ảnh: NMG.

1. Tỷ lệ

Theo thống kê về số lượng người hiện mắc ung thư đại trực tràng tại nước Mỹ năm 2018, căn bệnh này đứng hàng thứ ba, chỉ sau ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến. Nữ giới mắc ung thư đại tràng nhiều hơn một chút so với nam giới, nhưng nam giới lại bị ung thư trực tràng nhiều hơn.

2. Nguyên nhân

Chưa biết rõ rệt nhưng có gợi ý về dịch tễ học là những người ăn nhiều chất béo có liên quan đến căn bệnh này.

Những người có đa polyp có tính chất gia đình thường hay bị ung thư ruột.

Viêm loét đại tràng mãn tính (trên 10 năm) có thể dễ bị ung thư và chiếm tới 20-25%.

Loại u có nhung mao cũng dễ ác tính hóa.

3. Phòng ngừa

Tăng cường thức ăn có chất sợi, thô, rau.

Hạn chế ăn thịt và mỡ động vật.

4. Giải phẫu bệnh học

Ung thư đại tràng là ung thư biểu mô tuyến, (adenocarcinoma) ở dạng sùi nhũn nát và dễ chảy máu hay dạng loét nham nhở.

5. Di căn

Cả đường bạch mạch và đường máu: theo đường bạch mạch xuống hạch bẹn và hạch sau phúc mạc, theo đường máu thì vào gan và vào phổi.

6. Triệu chứng để chẩn đoán bao gồm

Thay đổi thói quen đại tiện, có máu trong phân, đại tiện ra nhũn nhầy, thiếu máu không rõ nguyên nhân, sút cân đều là những triệu chứng gợi ý.

Khám vùng bụng hay khám qua thăm trực tràng có thể phát hiện ra khối u, và có thể có hạch bẹn.

Nội soi, chụp thụt baryt khung đại tràng, xét nghiệm kháng nguyên bào thai ung thư (CEA) phát hiện tái phát là những việc cần làm để chẩn đoán ung thư đại tràng hoặc trực tràng.

7. Điều trị

Phẫu thuật cắt bỏ một phần hay toàn bộ đại tràng. Xạ trị và hóa trị được áp dụng sau phẫu thuật nhằm khống chế hiện tượng di căn.