Đà Nẵng, TP.HCM làm giàu nhờ du lịch sự kiện

Du lịch lễ hội, sự kiện giúp thu hút nguồn khách lưu trú dài, chi tiêu cao, từ đó mang đến nguồn doanh thu cao cho địa phương tổ chức.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) kéo dài 8/6-13/7 thu hút 1,5 triệu lượt khách lưu trú đến thành phố, tăng hơn 60% so với lễ hội năm ngoái, theo số liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng.

Con số này được cho là ấn tượng khi so với 6 tháng đầu năm, lượng khách đến Đà Nẵng đạt tổng 5,1 triệu lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của thành phố tính hết tháng 6 ước đạt 12.932 tỷ đồng , tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong những năm qua, mô hình du lịch kết hợp tham gia sự kiện âm nhạc, lễ hội ngày càng trở nên phổ biến. Các chương trình giải trí với quy mô lên đến hàng chục nghìn khách không bị chi phối bởi yếu tố mùa vụ, giúp lấp đầy nhà hàng, khách sạn lân cận, giúp làm mới và tăng thêm sức hút cho điểm đến. Đây cũng là một hình thức thu hút dòng khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày theo quy mô sự kiện.

Theo nghiên cứu của World Travel Market, thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 11,5 tỷ USD vào năm 2028.

Vốn là điểm trung chuyển khách lớn nhất khu vực miền Trung, TP Đà Nẵng sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, những nhà hàng, khách sạn cao cấp,... mang đến nhiều thuận lợi để tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Kiếm 'bộn tiền' nhờ du lịch sự kiện

TP Đà Nẵng đã và đang nỗ lực xây dựng thương hiệu "Thành phố của sự kiện và lễ hội". Trong năm 2016 và 2022, Đà Nẵng đã được vinh danh là "Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á" tại Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương. Năm 2024, thành phố Đà Nẵng tiếp tục nằm trong đề cử tranh giải tại hạng mục này.

Show diễn Symphony of River là sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng. Ảnh: Hai Nguyen.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết: "Để có được thành quả như trên, trong thời gian qua, ngành du lịch thành phố với sự đồng hành của các doanh nghiệp địa phương đã tập trung xây dựng và mang đến nhiều sự kiện, lễ hội có quy mô, chất lượng tầm cỡ quốc gia, quốc tế, là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến với thành phố biển Đà Nẵng".

Trong đó, DIFF được xem là một trong những lễ hội đặc trưng, khác biệt, hoành tráng, chuyên nghiệp và thu hút đông đảo du khách bậc nhất tại Đà Nẵng. Sự kiện này lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2008, trải qua năm thứ 12 được tổ chức nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Sun Group, đơn vị đồng dành DIFF 2024, tổng số vé DIFF năm nay tăng gần gấp đôi so với năm trước nhưng các khán đài vẫn được lấp kín, vé đêm chung kết đã được bán hết trước ngày trình diễn 3 tuần. Điều này khẳng định sức hút ngày càng tăng của lễ hội qua các năm.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng còn đăng cai một loạt các sự kiện tầm cỡ quốc tế, được du khách trong và ngoài nước đánh giá cao như: Đại hội thể thao bãi biển châu Á ABG5, Hội chợ Du lịch Quốc tế về Nghỉ dưỡng biển và MICE (BMTM 2016), Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race 2016, Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Diễn đàn phát triển đường bay Châu Á - Route Asia 2022, Danang International Marathon, IRONMAN 70.3 Vietnam, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng,…

Cuối tháng 6, Đà Nẵng vừa cho ra mắt show trình diễn nghệ thuật có tên "Symphony of River - Bản giao hưởng của dòng sông". Show nghệ thuật đa trải nghiệm kết hợp trình diễn pháo hoa hàng đêm rất thu hút khi liên tục "cháy vé" khi vừa được trình làng.

Bà An cho biết: "Thành phố đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm của du khách thông qua việc nâng cấp, làm mới những lễ hội, sự kiện hiện đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và thu hút thêm nhiều sự kiện mới lạ, độc đáo cho du khách. Với mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu châu Á".

TP.HCM với chuỗi các sự kiện, lễ hội diễn ra liên tục như Lễ hội Sông nước, Lễ hội Tết Việt,... thu hút du khách chi nhiều hơn khi đến du lịch. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, TP.HCM cũng liên tục tổ chức hàng loạt chương trình lễ hội hấp dẫn như: Lễ hội Áo dài, Lễ hội Tết Việt, Lễ hội Bánh mì, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò Dô, Lễ hội Trái cây Nam Bộ, Liên hoan phim Quốc tế, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM,...

Các sự kiện ngày càng được kéo dài thời gian tổ chức, bổ sung nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm, giảm giá nhằm kích cầu du lịch. Nếu như năm trước Lễ hội Sông nước chỉ diễn ra trong vòng 4 ngày, năm nay số ngày tăng lên thành 10 với chuỗi gần 20 hoạt động thu hút du khách. Trong đó, vở đại nhạc kịch ngoài trời "Chuyến tàu huyền thoại" để lại nhiều ấn tượng cho du khách gần xa.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, có đến 4,5 triệu lượt khách trực tiếp tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước lần 2. Trong đó, TP.HCM đón 1,3 triệu lượt khách (gấp khoảng 6,1 lần lễ hội năm trước), khách quốc tế 121.000 lượt, khách nội địa đạt 1,1 triệu lượt, tổng doanh thu đạt 4.250 tỷ đồng .

Trước đó, TP.HCM đã tổ chức Lễ hội Áo dài lần thứ 10, diễn ra từ ngày 7-17/3. Sự kiện nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách với hơn 480.000 lượt khách quốc tế, hơn 2,9 triệu lượt khách nội địa tham gia, tổng doanh thu gần 16.000 tỷ đồng .

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết: "Đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu tại châu Á với hình ảnh thành phố 'Cởi mở - Trẻ trung - Sống động - Hứng khởi - Hướng về tương lai'".

Charlie Puth sang Việt Nam biểu diễn hồi tháng 7. Ảnh: @charlieputh.

Không nằm ngoài xu hướng phát triển trên, thành phố biển Nha Trang cũng tích cực tổ chức các sự kiện, lễ hội để thu hút du khách, tiêu biểu là Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 diễn ra trong tháng 7. Đến Nha Trang vào dịp này, khách du lịch có cơ hội chiêm ngưỡng các màn thi diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái (drone) cùng những tiết mục âm nhạc đặc sắc.

Trước đó, Nha Trang đã tổ chức các sự kiện âm nhạc với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước như Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang, Liên hoan Du lịch biển Nha Trang,... Các sự kiện đều thu hút lượng lớn người hâm mộ và du khách đến tham dự.

Theo ước tính của Sở Du lịch Khánh Hòa, trong tháng 7 địa phương này đón hơn 1,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 395.000 lượt, tăng 61,2% so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 1,1 triệu lượt, tăng gần 14,9%, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 7.061 tỷ đồng , tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Khánh Hòa đón 7 triệu lượt khách, tăng 68,1% so với cùng kỳ năm 2023, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 33.108 tỷ đồng , tăng gần 73,9% so với cùng kỳ.

Du lịch âm nhạc - kho báu đầy tiềm năng

Năm ngoái, Việt Nam lần lượt đón nhiều ngôi sao quốc tế tổ chức concert độc lập, có thể kể đến như Westlife, Super Junior hay BlackPink. Những sự kiện này mang đến cho người hâm mộ cơ hội thưởng thức trọn vẹn những màn trình diễn của các nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ đến Việt Nam theo dạng tham gia đại nhạc hội, chung sân khấu với dàn nghệ sĩ Việt, như Maroon 5 đến Phú Quốc hay Charlie Puth trình diễn tại Nha Trang.

Adam Levine (Maroon 5) gây sốt với màn cởi áo ở cuối show diễn tại Phú Quốc năm 2023. Ảnh: Thuận Thắng, Duy Hiệu

Những concert thu hút lượng lớn du nghệ sĩ trình diễn trực tiếp cũng như khám phá văn hóa, ẩm thực bản địa, giúp xây dựng hình ảnh, quảng bá điểm đến cũng như mang lại nguồn thu lớn. Theo thống kê của Touring Data, 2 đêm concert của Black Pink ở Hà Nội đã thu hút 67.443 khán giả, mang đến doanh thu 13.660.064 USD (hơn 333,4 tỷ đồng ).

Trong khi đó, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cũng khuấy động thị trường du lịch bằng một loạt những sự kiện âm nhạc, lễ hội như Ngày hội chào hè Hi! Summer, Chill Day hay gần nhất là Đại tiệc ẩm thực và âm nhạc Kool Fest diễn ra hồi giữa tháng 7. Tại đảo Tuần Châu, một đơn vị đang tổ chức những show diễn ca nhạc định kỳ để gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Minh Tuấn - Đạo diễn, Giám đốc nghệ thuật của Harmony Hill Tuần Châu cho biết từ khi sân khấu được thành lập và đi vào hoạt động hồi tháng 9/2023, Harmony đã tiếp thêm một món ăn tinh thần, thêm một sự lựa chọn nữa cho du khách khi đến với Hạ Long nói chung và đảo Tuần Châu nói riêng. Lượng khách ghi nhận có tăng so với những năm trước nhưng đơn vị đang kỳ vọng một tốc độ tăng trưởng vượt trội hơn trong thời gian tới.

Sân khấu nằm giữa rừng thông xanh mát mang lại bầu không khí lãng mạn cho show diễn. Ảnh: Harmony Hill.

Ông Tuấn chia sẻ: "Harmony với định hướng là một sân khấu mở cho nhiều độ tuổi với nhiều thể loại âm nhạc để hướng đến tệp khách hàng trải dài, từ lượng khách có sở thích nhạc trẻ như khán giả của các ca sĩ Đức Phúc, Erik, Hoàng Dũng, Văn Mai Hương...đến các khán giả trung niên có độ tuổi chững hơn với ca sĩ Lân Nhã, Lê Hiếu...hay "chất" như DaLAB, Hoàng Tôn, Grey D, Chillies,... nên việc các gia đình hoặc cặp đôi quay trở lại là khá nhiều… Trong đó, tỷ lệ khách mua combo phòng để hưởng nhiều ưu đãi về lưu trú lẫn xem nghệ thuật vẫn chiếm rất lớn".

Show diễn đang phục vụ tối đa trên dưới 800 khách một đêm, trong đó có một lượng đáng kể là khách địa phương, thường xuyên quay trở lại khi sân khấu có show diễn.