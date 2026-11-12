Đà Nẵng: Khai trừ ra khỏi Đảng một đảng viên vi phạm rất nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng vừa xem xét, kết luận một số nội dung tại kỳ họp thứ 19, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Bí thư phường Hội An Đông.

Ngày 12/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa xem xét, kết luận một số nội dung tại kỳ họp thứ 19, trong đó yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Bí thư Đảng ủy phường Hội An Đông và quyết định khai trừ một đảng viên do vi phạm rất nghiêm trọng.

Tại kỳ họp dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng, UBKT Thành ủy đã xem xét trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Hội An Đông, nguyên Trưởng phòng Quy hoạch - Tổng hợp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam (cũ).

UBKT Thành ủy yêu cầu ông Nguyễn Hưng kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Kết luận số 50 ngày 13/10/2025 của Chánh Thanh tra thành phố.

Quang cảnh kỳ họp thứ 19 của UBKT Thành ủy Đà Nẵng.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với bà Đặng Thị Bích Thủy, đảng viên Chi bộ 40 Hòa Cường Bắc, Đảng bộ phường Hòa Cường.

Theo UBKT Thành ủy, bà Thủy đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm rất nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và những điều đảng viên không được làm. Bà Thủy đã bị khởi tố, tạm giam, không còn đủ tư cách đảng viên.