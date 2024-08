Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Đà Nẵng, được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội TP, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Thành ủy Đà Nẵng cũng công bố quyết định chuẩn y bổ sung ông Nguyễn Hữu Công - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, và bà Hồ Thị Thanh Hiền-Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đinh Văn Tuấn-Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND TP, giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng trên cương vị mới, các cán bộ được phân công, bổ nhiệm sẽ phát huy được phẩm chất, trí tuệ của mình, cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngày 12/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

