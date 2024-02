Đã đưa hơn 100 học viên cai nghiện bỏ trốn trở lại cơ sở

Lừa chuyển nhượng, góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Công an Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an Hội An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Võ Xuân Phương (SN 1979) để điều tra mở rộng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.