Đã đấu giá hơn 10.700 biển số xe với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2024 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến Công an các địa phương. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Lãnh đạo Công an các địa phương dự Hội nghị dưới hình thức trực tuyến tại các điểm cầu.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2024 để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác; kiểm điểm làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; chỉ ra nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, mệnh lệnh công tác của Bộ trong Quý III và 9 tháng đầu năm, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV/2024.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng cụ thể về những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp với Bộ để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trình bày Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, nêu rõ Quý III và 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng CAND cũng đã hoàn thành khối lượng công tác rất lớn, trong đó có những nhóm công tác được đánh giá là tiên phong, đi đầu và là hình mẫu để các ngành, các lĩnh vực, chính quyền các cấp học tập; tần suất, hiệu suất và chất lượng được nâng cao toàn diện; cường độ chuyển động công tác cao hơn, quyết liệt hơn. Tinh thần trách nhiệm và tính quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo chỉ huy các cấp thay đổi rõ rệt. Niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân đối với lực lượng CAND ngày được củng cố, nâng cao. Lực lượng Công an ở cơ sở đã phát huy tinh thần Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, làm nhiều việc tốt giúp đỡ Nhân dân, nhất là phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Bộ đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các mặt công tác công an. Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành đạt và vượt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm. Bên cạnh đó, toàn lực lượng đã tổ chức triển khai thực hiện bổ sung rất nhiều nhiệm vụ lớn do Trung ương, Chính phủ và lãnh đạo Bộ yêu cầu.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Trong Quý III/2024, Công an các đơn vị, địa phương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tập trung nắm tình hình, báo cáo, tham mưu đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia Việt Nam…

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trong Quý III, điều tra, khám phá 10.850 vụ phạm tội về trật tự xã hội (trong 9 tháng đầu năm, đã điều tra, khám phá 32.953 vụ phạm tội về trật tự xã hội). Bắt, xử lý 21.547 đối tượng; triệt phá 10 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 1.466 vụ, 5.980 đối tượng cờ bạc. Trong Quý, phát hiện 7.157 vụ, bắt 12.484 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 220,85 kg heroin, 995,45 kg và 1.020.978 viên ma túy tổng hợp, 473 kg cần sa. Phát hiện, xử lý 156 vụ, 202 cá nhân phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm.

Về công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, trong Quý, kiểm tra 26.489 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; bắt 718 vụ, 1.376 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thu hồi 6.060 khẩu súng các loại. Xử lý 1.047.550 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 1.870 tỷ đồng, tạm giữ 321.766 phương tiện; tổ chức đấu giá 10.712 biển số xe với tổng số tiền hơn 833 tỷ đồng . Bên cạnh đó, đã huy động 17.721 lượt cán bộ, chiến sĩ và 3.017 lượt phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức hướng dẫn thoát nạn và cứu được 4.988 người, tìm kiếm 279 thi thể trong các đám cháy và các vụ tai nạn, sự cố.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các mặt công tác: Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; vũ trang, bảo vệ mục tiêu, đối ngoại, hợp tác quốc tế; pháp chế và cải cách hành chính; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đối với công tác công an tham gia phòng, chống thiên tai, Công an các địa phương chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 đã huy động hơn 150.000 lượt cán bộ, chiến sĩ xuyên suốt ngày đêm giúp Nhân dân phòng chống, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, bảo đảm an ninh, trật tự và khắc phục thiệt hại do mưa, bão lũ gây ra…