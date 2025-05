Cựu sao Premier League gây bất ngờ trên mạng xã hội

Trong đoạn clip, cựu sao Newcastle thể hiện tài năng chơi guitar ngay giữa một con phố ở Newcastle, Anh. Cựu cầu thủ này thể hiện giọng hát với ca khúc "En la Orilla de mi Cama" của ban nhạc Argentina, La Contra.

Gutierrez đã dành phần lớn sự nghiệp chơi bóng tại Newcastle và có tình cảm với thành phố này. Anh viết trên Instagram: "Thành phố của tôi, nhà của tôi. Tôi yêu thành phố này. Tôi yêu những con người ở đây. Cảm ơn vì tất cả, Newcastle. Một giấc mơ trở thành hiện thực khi được chơi guitar tại đây".

Khi còn thi đấu, Gutierrez đã có 111 trận ở La Liga cho Mallorca và 140 trận ở Premier League cho Newcastle. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong 21 trận đấu cho đội tuyển quốc gia Argentina. Gutierrez là thành viên trong tập thể vô địch Championship của Newcastle vào mùa 2009/10.

Gutierrez bị phát hiện ung thư tinh hoàn vào cuối mùa giải 2012/13. Tháng 10/2013, tiền vệ 31 tuổi phải trải qua một cuộc phẫu thuật tại Argentina. Gutierrez mất thời gian dài để tập trung chữa trị và hạn chế thi đấu.

Tháng 1/2015, Gutierrez lần đầu trở lại thi đấu cho đội U21 Newcastle gặp Bolton. Anh ghi bàn bằng một cú sút xa trong trận hòa 1-1 này.

Từ năm 2016, Gutierrez trở về Argentina thi đấu cho Defensa y Justicia và Independiente trước khi giải nghệ vào năm 2021.

