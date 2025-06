Cựu sao MU thất nghiệp sau FIFA Club World Cup

Hậu vệ 35 tuổi đang tìm kiếm bến đỗ mới chỉ vài ngày sau khi đội bóng Argentina bị loại khỏi FIFA Club World Cup 2025™. Trong suốt giải đấu diễn ra tại Mỹ, Rojo không có cơ hội ra sân phút nào cho Boca. Đại diện Argentina cũng gây thất vọng lớn khi không thể giành chiến thắng trong bất kỳ trận nào của vòng bảng.

Sau trận hòa 2-2 trước Benfica, Boca để thua 1-2 trước Bayern Munich và kết thúc giải đấu với trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Auckland City, một đội bóng bán chuyên đến từ New Zealand.

Thất bại này chắc chắn sẽ dẫn đến những quyết định khó khăn tại Boca, đội bóng từng giành 35 chức vô địch quốc gia và 6 Copa Libertadores. Một trong những cái tên đầu tiên phải rời đi sau giải đấu thất vọng nói trên là Rojo.

Cựu tuyển thủ Argentina gia nhập Boca từ Manchester United vào năm 2021 và đã có 133 lần ra sân cho đội bóng. Tuy nhiên, khi HLV Miguel Russo lên nắm quyền vào tháng 5, Rojo ngay lập tức không còn nằm trong kế hoạch của ông. Dù còn 6 tháng hợp đồng, ESPN cho biết Rojo đã bị Boca thanh lý sớm.

Hiện tại, nhiều khả năng Rojo sẽ không trở lại Argentina để chơi tiếp cho Boca, dù đội đang ở trong giai đoạn giữa mùa giải và dẫn đầu bảng giải quốc nội. Rojo đang mở ra cơ hội trở lại châu Âu chơi bóng, nơi anh từng khoác áo Spartak Moscow, Sporting Lisbon và MU.

MU đã chi 16 triệu bảng để chiêu mộ Rojo từ Sporting Lisbon vào năm 2014. Tại Old Trafford, anh đã góp mặt trong đội hình giành FA Cup, Carabao Cup và Europa League trong 3 mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng chéo vào năm 2017 khiến sự nghiệp của Rojo tụt dốc.

Sau khi trở lại Boca, Rojo cùng tập thể này giành chức vô địch vào năm 2022 với 44 lần ra sân trong mùa giải đó. Tuy nhiên, Rojo lại rơi vào tình trạng sa sút phong độ và sụt giảm thể lực, khiến anh mất suất đá chính.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.