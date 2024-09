Cựu sao Man Utd vướng vòng lao lý

Theo thông tin từ Bộ phận Điều hành Tòa án Gia đình Brazil, quyết định được đưa ra từ tuần trước, nhưng chỉ chính thức công bố vào ngày 10/9. Nếu không thanh toán số tiền, Anderson sẽ bị giam giữ tại nhà tù Miguel Dario ở thành phố Porto Alegre, Brazil.

Daily Mail cho biết hình phạt cho cựu cầu thủ của Manchester United là 30 ngày tù giam nếu tiếp tục không tuân thủ nghĩa vụ chu cấp nuôi con. Tuy nhiên, Anderson có thể chọn hình thức thụ án theo chế độ "bán mở" (semi-open). Với chế độ này, anh sẽ được phép làm việc và sinh hoạt bên ngoài nhà giam vào ban ngày nhưng phải trở lại nhà tù vào buổi tối.

Đây không phải lần đầu tiên Anderson vướng phải những rắc rối liên quan đến pháp lý. Trong quá khứ, cựu tuyển thủ Brazil từng bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng như trộm cắp, thành lập tổ chức tội phạm và rửa tiền.

Anderson, năm nay 36 tuổi, đã giải nghệ từ năm 2020 sau sự nghiệp thành công, đặc biệt trong màu áo Manchester United từ năm 2007 đến 2015. Trong khoảng thời gian đó, anh có 181 lần ra sân và ghi được 9 bàn thắng trên mọi đấu trường, đồng thời góp phần giúp "Quỷ đỏ" giành 4 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 League Cup và 1 FIFA Club World Cup.

Không chỉ thành công ở cấp CLB, Anderson cũng từng khoác áo tuyển Brazil và là thành viên của đội tuyển vô địch Copa America năm 2007. Năm 2008, anh cũng vinh dự nhận giải thưởng "Golden Boy" - danh hiệu cao quý dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc châu Âu, khẳng định tài năng của bản thân ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Tuy nhiên, những lùm xùm pháp lý gần đây khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho một tài năng một thời của bóng đá thế giới.

