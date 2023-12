Cựu phó chánh thanh tra nhận 390.000 USD từ nhóm Trương Mỹ Lan

Tại cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can, VKSND Tối cao xác định cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước giữ vai trò chủ mưu trong nhóm bị can làm trái công vụ.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao xác định đồng thời truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về các tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.

Liên quan, VKSND Tối cao cũng truy tố và đề nghị đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị can Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - NHNN) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can này bị xác định nhận 390.000 USD từ nhóm bị can Trương Mỹ Lan để chỉ đạo “lờ” đi sai phạm tại Ngân hàng SCB.

Bị can Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, cáo trạng xác định để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB bị phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị can Trương Mỹ Lan đã mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước.

Bị can Lan còn chỉ đạo bị can Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) tiếp xúc, đặt vấn đề và trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc NHNN). Lan cũng chỉ đạo cấp dưới đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra.

Sau khi nhận hối lộ 5,2 triệu USD , bị can Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của Ngân SCB, bao che, bưng bít sai phạm của tổ chức tín dụng này.

Cơ quan công tố xác định hành vi của cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc NHNN Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 - Bộ luật hình sự 2015.

Quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB năm 2017-2018, Đoàn thanh tra do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) chủ trì và ban hành kết luận.

Về nội dung, kết quả thanh tra, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan TTGSNH, người ra quyết định thanh tra, trưởng, phó đoàn thanh tra, một số thành viên thanh tra biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB tại các dự án; phương án tái cơ cấu, tại các khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) và biết rõ thực trạng tài chính của SCB rất xấu.

Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ Trương Mỹ Lan và nhóm bị can thuộc Ngân hàng SCB, Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, thuộc NHNN) chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn để bị can này chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên đoàn thanh tra cố tình che giấu, bưng bít sai phạm tại SCB.

Từ đó, dự thảo Kết luận thanh tra, báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ với mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện Đề án tái cơ cấu.

Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện hành vi rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền lên đến 514.102 tỷ đồng .

Hành vi của Nguyễn Văn Hưng và các bị can thuộc Đoàn thanh tra do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chủ trì đã vi phạm quy định tại Luật Thanh tra, Thông tư 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 36/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định đối với nhóm bị can này, hành vi của cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (phụ trách Cơ quan TTGSNH) Nguyễn Văn Hưng giữ vai trò chủ mưu. Các bị can khác có vai trò giúp sức trong hành vi làm trái công vụ, nhiệm vụ được NHNN giao.