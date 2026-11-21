Người đàn ông từ TP.HCM xuống TP Đồng Nai nhảy cầu Hóa An với ý định tự tử và may mắn được lực lượng cứu hộ cứu sống, trấn an tinh thần.

Ngày 21/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an TP Đồng Nai đã kịp thời cứu một người đàn ông nhảy cầu Hóa An xuống sông Đồng Nai trong đêm.

Lực lượng PCCC và CNCH Đồng Nai tiếp cận nạn nhân và đưa vào bờ an toàn. Ảnh: CACC.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 20/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đồng Nai nhận tin báo có người nhảy cầu Hóa An xuống sông Đồng Nai tự tử. Đơn vị đã yêu cầu Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông điều động ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Với tinh thần khẩn trương, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, tổ chức cứu hộ và đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Nạn nhân được xác định là anh B.V.H. (SN 1988, tạm trú tại Tân Uyên, TP.HCM).

Sau khi cứu được nạn nhân, lực lượng chức năng đã trấn an tinh thần, bàn giao nạn nhân cho chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, xử lý vụ việc theo quy định.